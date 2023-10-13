竹縣推廣敬老愛心卡 長輩搭公車橫山社區輕旅行

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新竹縣政府推廣敬老愛心卡用途，盤點整合全縣社區教育體驗資訊，推出10條輕旅行路線，13日由新竹縣紅十字會帶著長輩們，使用敬老愛心卡坐公車到橫山社區活動中心參加「社區教育暨輕旅行體驗活動」，在八卦聚落及站前老街體驗簡易竹編DIY，飽覽社區美麗風光。

縣長楊文科表示，新竹縣敬老愛心卡補助縣內65歲以上老人、55歲以上原住民及領有身心障礙證明者，搭乘客運、計程車及台鐵，每月由系統儲值補助500元。

為鼓勵年長者能多多走出戶外，縣府透過大眾運輸結合社區發展協會，盤點社區資源，在7個鄉鎮市規畫10條輕旅行路線，提供社區關懷據點長輩參考，鼓勵年長者朋友「揪團」洽詢社區發展協會，一起結伴同行，相互交流，讓年長者更健康、更有活力。

社會處長陳欣怡表示，這次活動由紅十會帶領關懷據點長輩使用敬老愛心卡，搭乘公車到橫山進行輕旅行，除了鼓勵長輩們使用敬老愛心卡結伴同遊，也讓社區關懷據點的活動更多元。

竹東下公館社區關懷據點的30多位長輩，13日從竹東火車站附近站牌，乘坐快捷6號公車到橫山站下車，沿路至八卦聚落及站前老街，由橫山社區志工為長輩進行社區導覽。

許久未出遠門的謝爺爺表示，據點邀請他參加公車輕旅行，讓他感到非常開心且溫暖，沿途欣賞橫山八卦聚落的文化，聆聽社區志工的導覽，並親手參與竹編活動，每一個環節都勾起他兒時的回憶，很高興能用敬老愛心卡，來一趟說走就走的回憶之旅，也期待未來有更多揪團機會！

縣府期望透過此活動培養共生與共融的社區文化，增加長輩的社會參與，歡迎新竹縣長輩們多多參加社區關懷據點活動，也歡迎符合資格者至戶籍所在地鄉、鎮、市公所申請辦理敬老愛心卡。