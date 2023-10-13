司機荒！ 中市公車減班1成5 民怨等不到公車

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台中市公車司機流失超過1成5，市府在路線不變下，調整公車班次、班距以縮短公車里程數，增加繞駛率，提升路線效能。但因班距調整導致民眾抱怨等不到車，藍、綠市議員表示，仍有許多民眾怨等不到車，要求市府想辦法，籲提高司機勞動條件，補足缺額。

台中市公車年運量原本達1億人次以上，疫情期間運量大跌，許多公車司機轉業，疫情解封後，乘客慢慢回升，但司機卻未回流，公車乘客數中學生3分之1，8月底開學後有許多學生反應搭不到車，造成家長疲於奔命，今天議會專案報告，不分黨派議員皆提出要求市府改善。

國民黨市議員劉士州表示，市政府努力辦活動、宣傳台中觀光，遊客來了卻連公車都沒得搭，如果連基本的運能都達不到，乾脆「沒那個屁股就別吃瀉藥」；議員陳文政憂心，市府推動雙十公車多年，好不容易培養使用公共運輸的習慣，未來恐因大幅減班而前功盡棄；朱暖英、張廖乃綸指出，脫班、漏班讓學生和長輩苦不堪言，要求學區路線不能減班；黃健豪則要求提高司機員待遇、考慮讓捷運公司經營公車路線。

民進黨市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融聯合質詢時指出，公車司機員一天15小時的魔鬼班表令人卻步，台中明年編列38億以上的公車運輸預算，若不從根本改善駕駛薪資和勞動條件，永遠無法解決司機荒，也建議以「簽約獎勵金」留下駕駛，並要求勞工局強力稽查業者超時問題，改善司機員工作環境。

交通局長葉昭甫答詢時表示，疫後各縣市公車業者都出現司機荒，大客車職業駕駛寧願載貨也不願意開公車載人，台中市司機員少了16.16％、班次減幅14.77％，交通局與業者暑假密集開4次會，透過熱門路線與捷運、鐵路整併以提昇運能，也希望市民習慣轉乘，而非一條路線搭到底。