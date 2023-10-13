遠離塵囂新潟旅宿1》湯澤公園度假村與滑雪場零距離 一出飯店就開滑

【周刊王 魏妤靜】雖然目前仍處在乍暖還寒的秋日時節，但對許多提早規劃出遊的人，或許心已經飛向日本冬季的皚皚白雪之中。說到日本滑雪勝地，除了北海道之外，位於日本中部新潟縣的「越後湯澤」也因擁有十多個滑雪場，吸引不少玩家前往。這裡距離東京車程僅要一個半小時左右，加上還是知名溫泉區，正巧可以趁著耶誕、跨年甚至農曆年期間前往，一次滿足滑雪加泡湯雙享受！記者也發現，位於該區的「湯澤公園度假村」（Yuzawa Park Resort）擁有直營的滑雪場、高爾夫球場以及天然溫泉大浴場，冬天可以暢快滑雪、泡湯，夏天可以打高球、烤肉與釣魚，很適合一家大小同樂。

湯澤公園度假村擁有與滑雪場零距離的優勢，而且度假村中心就有間「湯澤公園飯店」（Yuzawa Park hotel）方便滑雪客下榻，可以說一出館即可開滑！今年滑雪場預計從12月23日開放，正巧趕上耶誕節。初入門者也不用擔心帶的裝備不齊全，在這裡可以租用各種滑雪所需裝備，以及雪帽、手套、護目鏡等，而且為初學者與中度或高階玩家也備有不同課程與雪道。另外設計靈感源自第一位教日本人滑雪的奧地利軍人－新潟縣吉祥物「レルヒさん（勒奇桑）」，還會不時出沒滑雪場與遊客相見歡，有時滑雪場還會舉辦搗年糕活動，和遊客同樂。

滑雪累了，還可以在舒服的房間休息，湯澤公園飯店含本館與別館在內有6種房型選擇，像是本館有可以一邊眺望滑雪場和周遭風景的「豪華雙床房」，以及使用榻榻米、風格簡約的「和室」，還有結合雙床與和室空間的「家庭房」，若人數較多還可選擇有起居室、能容納5～8人的「特別室」；別館則有色調柔和的「雙床間」，以及豪華寬敞的「套房」，方便旅客依據人數或喜好選擇。