郭明錤稱小米明年開賣首款車 預估售價曝光

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天風國際證券分析師郭明錤預計，小米集團首款小米汽車將在明年發售，出貨量預估5至6萬部，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於人民幣（下同）30萬元。若售價愈接近25萬元甚至低於該價錢，則出貨量應該有上調空間。

香港信報13日報導，郭明錤在社交平台發文，對小米手機、汽車業務進行分析，提到華為新問界M7銷售超預期，象徵中國電動車市場，在製造方面因高度產業分工，故競爭焦點已開始轉移至自動駕駛、軟件、營銷與管道。從小米的核心競爭力看，此新競爭格局有利於小米進入汽車市場。

他認為，長期來看，小米汽車有兩個獨特競爭優勢，一是與既有生態整合，包括作業系統、應用程式、手機與IoT等硬件，二是銷售管道遍及海外市場，且小米已是全球知名企業，有利小米汽車業務未來在海外增長。

手機業務方面，郭明錤指出，中國手機市場底部將過，預期將重拾增長。十一長假期手機銷售顯著年增長約15％，預期第四季手機按季及按年出貨亦重拾增長。

他估計，第四季小米出貨約4,000至4,500萬部，按季及按年出貨均增約14％，顯著優於中國市場按季及按年個位數增長。關鍵在於小米在海外市場亦重拾增長動能。預料小米明年手機出貨可達雙位數增長，今年第四季與明年利潤可望超越市場預期。