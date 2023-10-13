許家印被拿下 碧桂園創始人楊國強公開露面闢謠

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中國恒大集團主席許家印9月被當局拿下後，深陷債務危機的房企巨頭碧桂園傳出楊氏家族離開中國。碧桂園創始人楊國強3月交棒給女兒楊惠妍後，11日首度公開露面巡視工地，闢謠意味濃厚。

許家印9月因為涉違法犯罪被採取強制措施後，市場熱議碧桂園會不會淪為下一個恒大。與此同時，碧桂園持續發布楊氏家族出售私人飛機償債、無償金援給公司等消息，則被解讀為「碧桂園被許家印嚇著了」。

碧桂園微信公眾號今天上午罕見發布楊國強與總裁莫斌11日到廣東順德市一處專案工地巡視的新聞稿，還配上一段20秒的現場影片，顯示頭戴紅色安全帽的楊國強與工人交談，頗有回應市場傳聞，穩住公司局勢意味。

綜合財聯社、澎湃新聞等陸媒報導，今年3月1日，碧桂園發布公告，68歲的楊國強因年齡原因辭任主席及執行董事職務，即日起生效。楊國強將在辭任後以特別顧問的形式繼續參與碧桂園的公司經營。與此同時，楊國強的二女兒楊惠妍已接任為主席。

退休交棒後，楊國強一直保持低調未現身。但到了7月下旬，碧桂園多支債券突然出現暴跌，市場開始出現楊國強父女的相關傳聞。社群訊息顯示，許家印被抓，其「前妻」早前從香港離境不知去向後，市場又出現楊惠妍已辭去職務離開中國，甚至還傳出楊氏父女已經被廣州警方控制。

據報導，碧桂園近期一再強調楊氏家族仍在對公司進行資金支持。多名碧桂園內部人士證實，楊氏家族近期向碧桂園提供3億美元的無息借款。在10月9日召開的集團高管會上，總裁莫斌透露，楊國強也在出售名下的私人飛機，「已賣掉一架，另一架還在賣」。

另據碧桂園發布的公告，碧桂園控股股東及其家屬已透過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約港幣386億元（約新台幣1,590億元）且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億元的無息無抵押借款。

碧桂園8月獲得境內債務展期後，目前的最大困境就是無法如期償還境外債，勢必要進行境外債務重組。而許家印此前就是在境外債重組過程中被拿下，傳出官方阻擋恒大境外債重組以防許氏家族脫產。

碧桂園10日上午公告，指公司尚未支付某債務項下本金4.7億元的到期款項，預期無法如期或在寬限期內，履行所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行美元債券項下的償付義務。