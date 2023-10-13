晶華傢俱周年慶推「成家專案」 電動沙發特價86800元起

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細膩設計傳達都市生活新態度，體現居家輕奢華美學，晶華傢俱 2023 周年慶即將開跑！主打「成家專案」且精選沃荷牛皮電動沙發、茶几、餐桌、餐椅及5尺床台，一次性滿足消費者所有家居需求，僅須86800元起就能將電動沙發一起帶回家。

民眾加購「CHC 床墊」5尺以上，可享有2000元折扣。精品家具莫俚森、人文實木DAaZ消費滿50000元可現折5000元。此外，消費每滿 100000元就能刮現金券一張，張張有獎；滿 25 萬元再享加碼滿額抽獎，有機會帶回 iPhone 15 Pro、全聯禮券10000元及旭集和食雙人餐券等多項好禮。自 10 月 12 日至 11 月 26 日止，快抓緊晶華傢俱周年慶優惠，一同打造專屬美好居家生活。

深耕傢俱業達30年的晶華傢俱，分店已遍及全台。以標準化家具展場設計，讓顧客前往全國各店時能感受到賓至如歸的溫暖體驗。晶華傢俱提供客製化服務，擁有自己的沙發工廠，可為顧客量身訂製傢俱。為更加貼近顧客需求，晶華傢俱也提供傢配師諮詢服務，除了免費到府丈量、推薦色系搭配建議外，亦會協助顧客完成從整體家具到軟裝飾品的全屋室內配置規畫。讓顧客擁有精緻時尚的居家生活，同時還可擁有高度滿意與永續服務，是晶華傢俱最衷心的承諾與保證。

2023 周年慶優惠商品「沃荷沙發」系列皆由晶華傢俱團隊嚴選開發，挑選觸感柔順的歐洲認證皮革，符合 ISO 標準及規範，不含化學有害成分；且使用通過SGS無毒檢測的高品質木框及泡棉，讓沙發坐感舒適、穩固耐用；結構體享有保固2 年，安心有保障。系列中的「JX-SF1563半牛電動沙發」電動升降功能，可坐臥兩用，服貼身體的支撐需要。側邊並搭配 USB充電插槽，一張超高CP值且融合眾多功能的完美沙發，可滿足全家人的需求。

居家空間體現出每個主人不同生活品味，晶華傢俱蒐集全球流行趨勢、色彩及用料材質，開發平價精品傢俱款式，展現出年輕、時尚居家生活，期望成為時下居家風潮的帶動者。改變居家布置、提供成家全方位選擇，「晶華傢俱，終身滿意」，歡迎您親身參觀了解，快把握周年慶期間優惠，實現高感度居家美學夢想！

晶華傢俱官網：https://bit.ly/3LS9Ce3

晶華傢俱全省門市: https://bit.ly/3QaKEZL