京東火速闢謠「劉姓商人被抓」 港股跌至歷史新低

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「京東闢謠劉姓商人被抓」話題13日登上大陸熱搜第一。對此，京東官方帳號「京東發言人」火速發微博澄清：「我們關注到有謠言稱『劉姓商人涉嫌違法被抓』，該謠言被別有用心的人刻意發佈在京東相關新聞動態下，以混淆視聽、操縱輿論。我們對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案。」

13日京東港股股價收跌11.47％，截至發稿股價為104.2港幣，為上市以來最低股價。有分析師認為，引發股價下跌的原因主要在於10月13日多家投資機構下調了京東評級。

初步統計，過去兩天至少有七家華爾街券商下調京東股評級或下調了目標價。其中包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和花旗集團（Citigroup Inc.）。

摩根士丹利將京東集團ADR評級下調至平配，目標價33美元，下調40％；花旗將其股價預期下調了三分之一。他們都對京東在中國宏觀環境疲軟的情況下如何增加收入表示擔憂。

麥格理將京東集團港股評級下調至中性，目標價124港幣；將京東集團美股ADR評級下調至中性，目標價32美元。

從股價走勢看，京東系公司股價今年以來都處於持續下滑的趨勢。今年年初，京東港股超過200港幣。在1月6日，京東股價上漲13.68％至247.57港幣收盤，1月27日股價則達到248港幣。此後一路下滑，9個月內股價跌幅已經超過55％。