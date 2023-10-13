歐美內裝修市場漸回溫 美吉吉、寶陞等外銷廠商第四季看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

通膨衝擊力道降緩，歐美內裝修市場消費動能微增，地板、內裝修建材銷售回溫，美吉吉-KY（8466）、綠河-KY（8444）、寶陞（2948）等以外銷為主的內裝修建材廠第三季營運回溫、第四季看增，預期明年上半年可恢復成長動能。

北美接單傳捷報，石塑地板廠美吉吉9月合併營收2.1億元，較去年同期的2.03億元成長3.72％，已恢復年成長。

美吉吉指出，公司北美地區日前已成功接獲北美最大居家量販通路商SPC石塑地磚產品訂單，並規劃於第四季完成訂單出貨，以滿足客戶陸續鋪貨於全美超過千家實體門市銷售計劃。

寶陞主要產品包括海島型木地板、超耐磨地板、SPC石塑地板 、櫥櫃、石英石檯面等室內裝修所需建材。寶陞累計今年第三季單季的合併營收5.79億元，已是今年營收最高的一季。

寶陞表示，集團近年透過在地化經營擴大美國地區業務表現，目前已佈建共6個自有營運據點、倉儲與物流團隊，包括加州、德州及今年第二季佛州據點加入營運，有助於提高旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌於美國建材裝修市場銷售及品牌知名度，同時，寶陞持續開發新產品、多元產品線銷售以增添銷售動能，除今年第一季推出具有防水功能的超耐磨地板新品，亦持續針對德州營運據點擴增櫥櫃等其他室內裝修產品線，都讓寶陞第三季營收季增0.57％。

塑合板廠綠河指出，美國客戶經過一年的庫存調整後，訂單已開始回流，目前三個廠的產能利用率逐漸提升，預期在通膨對歐美市場消費的衝擊 降緩後，短急單已有增加，第四季美國的訂單應還會持續回流。

不過，內裝修建材廠認為，通膨、升息對今年產業景氣的衝擊還尚未完全平息，預期要等到明年上半年市況才能真正明確。