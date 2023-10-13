【信託有愛 徵影活動】嶺東科大線上響應

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短影片時代當道，透過影片能傳達出不同於言語的意涵，若再加上創意的呈現方式更能觸動到觀眾的心。「信託不是富豪貴族的專屬服務」，為了傳遞此理念，工商時報偕同中華民國信託業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會共同舉辦第二屆「信託有愛 徵影活動」，徵選三分鐘內的創意影片，並設置豐厚獎項，執行委員會於10月2日與嶺東科技大學數位媒體設計系進行線上校園說明會，詳細介紹活動辦法。

活動秉持「產業出題 學生作題」的模式，以信託業實務多元案例為基底，期望同學們透過創意影片形式傳達案例故事的信託概念。第一銀行專員廖倩涵首先向同學介紹安養信託與傳承信託，廖倩涵表示成立安養信託除了能避免財產遭他人詐騙或覬覦，還可以確保信託資金專款專用於自身安養或醫療照護。傳承信託方面則向同學們強調可以在影片中呈現「彈性依契約量身訂做」、「委託人仍有掌控權，可貫徹委託人意志」、「明確分配權利」等諸多特性，以促進家族企業的順利交棒。

如今詐騙猖獗，2022年共發生了2萬9702件詐欺案，造成的總財損高達69億6159萬元，透過「信託」能大大降低財產白白損失的窘境。臺灣銀行中級辦事員吳偉豪指出信託的四大好處，包括「委託專業銀行擔任受託人」、「財產移轉至受託人名下管理，避免第三人覬覦」、「提早規劃保障未來人生」和「信託監察人為信託財產把關」，並提醒同學能夠按照狀況不同彈性設定，在拍攝上可以多聚焦此特點。

台北富邦銀行業師王婷怡表示日常生活中有太多風險會讓自身財產一不注意就溜走，像是平時沒儲蓄習慣導致成為「月光族」、某些不肖法律代理人或監護人偷挪用帳戶的錢，或是不肖親友巧立名目借錢等等，此時透過金錢自益信託能靈活配置存款，一方面確保資金安全，另一方面還可以提高資金收益，不僅節流還可開源，可謂是財產的「金牌管家」。

嶺東科技大學專技助理教授蕭弘林表示透過此次徵影活動，同學們不僅能及早認識到「信託」的價值與多元性，還能增進在攝影專業的熟練度，非常期待未來的課程能結合「信託有愛 徵影活動」一同傳遞信託理念。

【2023信託有愛 徵影活動】邀請學子用創意呈現信託的多元宇宙，歡迎青年朋友參與及了解「信託」是一般家庭也值得好好認識的財務工具！徵影活動不限個人或團體報名參加，也免報名費，凡通過初審的影片都能參加線上人氣票選活動，讓影片獲得更多曝光，歡迎各大專院校年輕朋友報名參加。報名於11月13日截止，詳情可洽活動官網。