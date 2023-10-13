遠離塵囂新潟旅宿2》享受知名武將泡過的療癒溫泉 冬、夏自然體驗玩不完

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【周刊王 魏妤靜】在日本新潟的越後湯澤地區除了以滑雪聞名，還擁有存在約800年歷史的溫泉，而在湯澤公園飯店內，也有住宿客人專用的「宵月之湯」（宵月意指「夜晚的月亮」）大浴場，浴池以檜木製成，因為充滿日本風情也頗受遊客歡迎。

據飯店表示，「宵月之湯」之名的由來還與被譽為「越後之虎」、「戰國軍神」的日本戰國時代知名武將上杉謙信有關！原來滑雪場內曾有名為「幕岩」的溫泉，據說上杉謙信曾在長途旅行後用此溫泉緩解疲勞，而此溫泉原本僅持續到昭和初期。沒想到後來，上杉謙信曾經邊賞月邊泡湯的溫泉再次湧出，於是便命名為「宵月之湯」，是不是很有意思呢？

度假不僅要泡湯療癒身心，還得好好吃一餐來犒賞自己，湯澤公園飯店的主要用餐區可以透過窗戶看見美麗的景色，在夏季會面向高爾夫球場，冬季則面向滑雪場；而在有眾多滑雪客的冬季，早餐與晚餐主要提供約含40種日式、西式和中式菜色的自助餐，方便客人取用，亦可根據客人人數或需求，提供懷石料理。另外飯店還備有所在地新潟縣魚沼市的各種知名地酒，滿足想小酌一番的酒客。

除了滑雪旺季的冬天，湯澤公園飯店也針對暑假推出各種體驗活動，例如適合親子的釣魚體驗、甲蟲採集觀察、蠟燭製作以及野外烤肉等，還有十分寬敞、提供預約使用的高爾夫球場，讓大家可以在自然景觀中感受各種有趣體驗，也留下難忘的夏季回憶。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。