台灣中油、Panasonic推動綠能革新 崑大承辦2023台灣環境與能源論壇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣Panasonic集團與台灣中油公司，積極配合政府能源轉型政策，共同舉辦能源論壇，10月13日再度攜手舉辦「2023環境與能源論壇」，由崑山科技大學承辦，各界貴賓蒞臨台北三創生活園區共同探討環境能源發展現況與未來趨勢，並展示三方推動智慧綠能革新方面的成果。

本屆論壇邀請來自各領域的貴賓與專家共同研討目前所面對的環境與能源議題，前瞻社戴元峰執行長擔任引言人，他強調環保、永續能源與多元調控成為世界各地的關注焦點，台灣作為一個具有優勢與特色的地區，在面對淨零時代所帶來的挑戰與機遇時，必須積極思考並實踐新的解決方案。

經濟部能源署李君禮副署長表示，台灣與國際接軌，應對全球氣候變化，提出「2050淨零排放」，從高碳、低碳轉型到零碳，邁向2050淨零轉型的急迫性，永續未來將是必然掌握的趨勢。感謝雙方舉辦 「2023環境與能源論壇」，邀請國內專家學者進行專題演講，同時也共同討論環境能源發展現況與未來趨勢，減碳與經濟成長，不僅成為企業競爭力的指標，更攸關台灣長遠的經濟與產業發展，引進新能源盼期引領台灣企業走向清晰的路徑，例如碳捕捉、碳封存等邁向創新淨零未來、提升社會福祉、創造永續價值，讓台灣低碳能源轉型比例更加精進。例如中油、松下在2018年已經共同合作智慧能源的計畫，從高碳排轉化到低碳排的目標邁進一起共同努力。

論壇主題一為「淨零時代的台灣機會與挑戰」、「從環境、空間與人居的互動實踐邁向多元調控的可能」、「淨零碳排能源實證實驗(邁向RE100解決方案)」、「能源新世代0到∞新竹光明複合充電站」、綜合座談則邀請社團法人亞太ESG行動聯盟戴謙理事長擔任主持人，針對「雙E方程式」獲利（EPS）跟永續（ESG）兼顧共好」議題，共同邀請台灣中油公司方振仁總經理、台灣松下電器黃政成總經理、宏威創業投資管理顧問有限公司劉如山董事長、全國農業金庫吳明敏董事長，一同分享現階段永續如何兼顧共好議題。

在這次富有洞察力與深度的論壇上，共同探討「雙E方程式」——即企業獲利（EPS）與永續（ESG）如何共好。與會人員皆表示，這是一個重要且極具挑戰性的議題，因為世界正處於一個需要更高效且更具責任感的商業環境，經過大家熱烈討論後，看到了企業在地深耕，在經濟獲利成本與永續能源建設發展之間建立平衡的願景和行動。