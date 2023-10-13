文化利多 賴清德2承諾8主張：每年寬列文化預算 10年帶動千億規模注入

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民進黨總統參選人賴清德今（13）日舉行國政願景，以文化政策為主軸，推出2大承諾、8項主張。其中，他承諾，在他擔任總統的任內，政府每年度必將寬列文化預算，並持續提高。同時未來10年要帶動民間投入千億元規模資金活水，為台流經濟行銷國際。

賴清德今天舉辦第五場「國家希望工程」文化政策記者會，特別的是，包括導演楊雅喆、楊力州、董事長樂團成員及歌仔戲國寶廖瓊枝及名角唐美雲，掌中戲國寶陳錫煌，民謠大師陳明章、導演林正盛、周美玲、作家陳耀昌、平路及董事長樂團的吳永吉、林大鈞等。新境界智庫副董事長童子賢也會出席，董事何飛鵬及陳正然等，逾160位文化藝術界人士到場力挺賴清德，好像藝文界的嘉年華，場面浩大熱鬧，這也是賴清賴首度向文化界當面報告文化政策。

賴清德致詞時表示，文化是國家靈魂，他擔任台南市長的時候，推動四項城市建設，第一就是文化首都，而他擔任行政院長進行施政報告時，國家第一個方向就是文化台灣。

賴清德表示，要站在蔣渭水醫生的肩上，再為台灣加開繼續前進一帖處方，以文化深化台灣五大方向，包含深化對台灣的認同、深化對國家的團結、深化對自由、民主、人權的信仰、深化印太和平守護者的角色及深化台灣邁向世界、迎向未來。

他強調，「經濟使國家強大，文化使國家偉大！」宣示將以兩個承諾、八項主張，落實「文化永續、世界台灣」的文化願景。第一個承諾為，在他擔任總統的任內，政府每年度必將寬列文化預算，並持續提高；第二，推動「跨域文化治理」，強化行政院文化會報機制，落實《文化基本法》保障文化權。

八大主張方面，賴清德說，一、「推動系統性文化保存奠立文化根基」，包括推動「再造歷史現場2.0」、推動無形文化資產的保存；二，「復振國家語言，促進多元文化社會共融」，包括推動成立「國家語言研究發展中心」、健全國家語言。

三，「促進『藝術振興』，厚植國家軟實力」，如推動「重建台灣藝術史2.0」、持續推動16歲至22歲 青年文化幣；四，「推動博物館再升級，展現台灣文化視野」，研議提出「博物館政策白皮書」；五，「建構『地方文化區域治理』，發展地方文化特色」，推動在地藝文創生，以及再深化社區營造4.0。

賴清德續說，六是「強化藝文工作者權益保障」；七，壯大台灣文化內容，發展台流經濟行銷國際，透過政府投資帶動民間投資，希望未來10年帶動至少千億以上的投資規模，具體支持視、流行音樂、圖文及數位傳播、設計、動漫、遊戲、文化科技領域，產製更精采的作品，壯大文化產業生態系。

八、賴清德主張「建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界」，包含持續強化公共媒體和國際頻道、努力把台灣打造為 「亞洲媒體中心（media hub）」，吸引更多國際媒體來台駐點，並支持台灣的OTT（串流媒體）平台國際化，以平台戰略帶動文化內容發展，讓全球觀眾看見台灣及亞洲的作品。