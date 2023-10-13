磊山連7年支持世界音樂節 10／14一連兩天台北開唱

音樂具有治癒人心的力量，而優質的音樂活動能帶動音樂產業的蓬勃發展。磊山保經連續七年支持「世界音樂節@臺灣」活動，期盼透過這樣世界性的音樂平台，不僅給予各國音樂人演出的舞台，更透過產業之間的交流，碰撞出更具規模及影響力的音樂作品。今年的主題是「無框音樂」，讓沒有框架、無限自由的音樂旋律，透過各國音樂及五感體驗的傳達，洗滌聽者的心靈、擴散無遠弗屆的影響力，讓台灣與世界共鳴，也讓世界看見台灣。

世界音樂節創立於2016年，以海螺為概念，用音樂向世界發聲、聽見世界的聲音，致力將台灣音樂推向國際市場。這次「2023世界音樂節＠臺灣」活動再升級，推出全新概念「無框Ｘ多元文化=你+未來」，在10/12～10/15四天，於南港北流音樂中心舉辦，引領不同世代的民眾，透過各式音樂如傳統樂曲、民族音樂、當代演奏、獨家的跨國共製舞台等，重新品味音樂，體驗無框架的「世界音樂節＠臺灣」。

磊山保險經紀人董事長李佳蓉表示，音樂能拉近彼此距離、消弭隔閡、累積美好，磊山保經長期致力於帶狀公益，結合「公益團隊、藝術活動、企業投入」三方能量，將彼此緊緊扣連在一起。世界音樂節有來自各國優秀的演出團體，能豐富、滋養你我的心靈，帶來更有創意的環境、打造更真善美的氛圍，今年擴大的產業交流與SHOW CASE平台，更產生另一種音樂創生的可能性，也是磊山在發展永續經營的項目中，與世界銜接的重要環節。因此磊山每年都大力支持世界音樂節的活動，期望讓音樂深入生活與人心，共創美好；也積極號召兩百多位的內外勤同仁擔任志工，透過高規格的服務，元氣滿滿的笑容，讓所有來自海內外的貴賓們，都可以感受到世界音樂節的與眾不同與多元能量，以實際行動支持音樂無國界的傳遞。

在世界音樂節10月14、15日兩天，地球舞台的入口處，設有磊山形象館攤位，將透過有趣的小遊戲、豐富的禮品，熱情誠擎迎接每位民眾的到來，彼此共同沉浸在音樂的世界中，與磊山共享「在一起更美好」的魔幻時刻。