在岸人民幣收跌99基點 跌破7.3元

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美國通膨數據高於預期，美國聯準會升息可能性升溫，美元呈強。人民幣兌美元在岸價（CNY）13日下午收盤跌破7.3元，貶99基本點，盤中低見7.3090元。

人民幣兌美元在岸價收報7.3040元，較上日下午4時30分收報7.2941元，跌99基本點或0.14％；較晚上11時30分最後成交價7.3059元，走強19基本點。

離岸價（CNH）盤中一度跌破7.31元，低見7.3137元，截至下午4時46分，離岸價報7.3073元，在岸價報7.3057元。

官方13日開出的中間價報7.177元，較上日報7.1776元，升1基本點。

交易員指出，美國通膨壓力邊際回升，隔晚美元重返106關口上方，加上中國通膨數據不及預期，突顯經濟復甦偏弱未能提供支撐，均施壓人民幣走勢。

另有交易員認為，國內經濟復甦勢頭不如預期，短期或仍需政策面更多支持；近期結匯意願仍不高，人民幣缺乏反彈動力，料較易受到外部美元走勢影響，但大幅貶值可能性也不大。

統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）與上年同期持平，其中食品價格下降3.2％，非食品價格上漲0.7％；生產者價格指數（PPI）年跌2.5％，降幅比上月收窄0.5個百分點，遜於市場預期跌2.4％。