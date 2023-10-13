高科大阿波羅太陽能車隊備戰世界太陽能車挑戰賽

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以高科大學生為班底的「阿波羅太陽能車隊」，將於10月22日於世界太陽能車挑戰賽展開3000公里挑戰，目前車隊正在Hidden Valley賽車場內第19號工作房進行車輛檢查最後整備，「阿波羅九號太陽能車（Apollo IX）」做足準備蓄勢待發以贏得佳績。

澳洲「世界太陽能車挑戰賽」(World Solar Challenge; WSC, https://worldsolarchallenge.org/)開辦 至今已有30多年，挑戰3000公里一直是全球頂尖的太陽能車賽事，特別是全球疫情後回歸辦理今年的第16屆，將有22國家38支車隊報名參加，預計從10月22日星期日開始從達爾文至阿得雷德的公路賽。

已贏得多次世界第二名佳績的阿波羅太陽能車隊，為國內唯一仍活躍世界大賽的學生團隊，本次以「阿波羅九號太陽能車」參加世界太陽能車挑戰賽的巡洋艦級，每日需巡航500公里以上距離且全程乘坐兩位人員在車內，賽程相當具有挑戰性！

阿波羅太陽能車隊表示，參賽成員自10月1日陸續前往澳洲阿德雷德港，準備將海運到港的太陽能車及裝備向比賽起點達爾文運送，由於適逢當地假期及檢疫安排，使得原訂10月4日取車北運日期一再延遲，同時何時可取車亦無法確認！所以已到阿德雷德的15名成員，且完成租貨車及人員乘坐的共4車輛均僅能等待，眼見週五又來到，此地僑胞協助聯繫台灣駐澳大利亞辦事處，同時準備啟程來澳的指導老師則一方面向委託辦理出關公司代表曉以大義，他也竭盡所能地跟檢疫（Quarantine）聯繫，拜託檢疫員週五務必能來檢查，另一方面指導老師動用關係設法能有官方協助，希望週末前能拿到車及裝備，在千鈞一髮之際，終於如奇蹟般在10月6日下午放行取車，大隊人馬隔天啟動北運及路勘旅程，並將路上停留時間大幅縮短，10月9日下午阿波羅太陽能車隊人員、車、裝備已安全抵達大會在達爾文集合點Hidden Valley。

阿波羅太陽能車隊創立於1998年，致力於「太陽能電動車」研發，成員來自國立高雄科技大學不同科系學生組成，一路走來至今已25年，團隊陸續開發九代車太陽能車，征戰（澳洲、希臘、日本、美國、阿聯酋）15次國際大賽，且獲多次世界第二名佳績，為國內唯一仍活躍世界大賽的學生團隊。日前完成阿波羅九號太陽能車（Apollo IX），具綠能、安全、智慧、雲端（https://money.udn.com/money/story/5635/6306324）之 「可商業化都市型太陽能電動車」，可說是目前全球太陽能車發展中最接近可量產的商品， 為參加澳洲世界太陽能車挑戰賽。

阿波羅太陽能車隊更期待下一步是開始量產太陽能電動車，讓阿波羅太陽能車每日運行千里！