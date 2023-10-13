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新店廣興河濱公園重新開放 初秋賞山、賞水、賞飛鳥好去處

  • 中時即時 高鈞麟
在廣興河濱公園隨性的仰躺在公園中央的大草坪。（新北市高灘處提供）
在廣興河濱公園隨性的仰躺在公園中央的大草坪。（新北市高灘處提供）

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新北市著名的賞鳥勝地新店廣興河濱公園因設施老舊，臨河灘地一片荒煙蔓草，積水嚴重，且與落羽松秘徑間存在斷點，無法互通。歷經6個月的改造，今（13）日開放，以全新風貌呈現，讓民眾盡情在秘境中賞山、賞水、賞飛鳥。

高灘處長張修銘表示，廣興河濱公園位於新店區濛濛湖畔，為新北市著名的賞鳥勝地，為了改善設施老舊狀況，市府規畫再造計畫，改造工程今年4月26開工，工程總面積約0.9公頃，工程經費約1500萬元，已於日前完工。

高灘處於公園內更新休憩座椅、燈具，新設賞景步道、指示牌等設施。連續帶狀的座牆在既有的大樹庇蔭下形塑優質的休憩空間，並於鄰近公園處新設2座景觀廁所，更提升整體休憩空間的品質及友善度。

另為了串接與廣興落羽松秘徑斷點，透過跨橋的設置，使兩者相互連通，讓市民朋友們不僅能在公園中感受到大自然的美，也可漫遊於秘徑之中，享受更豐富的自然景緻。

張修銘說，高灘處深化與地方合作，由廣興在地團體提供當地鳥類相關資訊，於園區內新設1座鳥類解說牌，使遊客於造訪廣興公園時，能夠了解在廣興地區不同季節容易觀賞到的特色鳥種。

民眾表示，漫步在廣興河濱公園的賞景步道上，可以越過跨橋，找尋落羽松祕徑的清幽靜謐；或可以坐在休憩座牆，眺望晴山遠樹，湖天一色的悠然；更可以隨性的仰躺在公園中央的大草坪，輕閉雙眼，沉浸在秋高氣爽的和煦陽光與輕拂微風中，感受改造後的廣興河濱公園所帶來輕鬆愉悅氛圍。

廣興河濱公園再造後，使新北河濱公園再多一處休閒放鬆的好去處，高灘處誠摯邀請市民朋友們蒞臨，縱情廣興青山如黛，綠水似苔的美景，在湖光山色間感受歲月靜好的怡然，於粼粼波光中體驗鳶飛魚躍的自得，一同享受大自然的恩賜。

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