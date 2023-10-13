竹市香山鹽港溪自行車道開工 預計明年完工

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新竹市政府獲客家委員會補助，斥近5000萬元經費，打造香山鹽港溪流域自行車道並改善環境，市府13日舉辦開工儀式，客家委員會副主委范佐銘也到場參加，市長高虹安表示，自行車道總長約10.4公里，路線涵蓋香山區6個里，預計明年完工後將連接17公里海岸線。

客家委員會副主委范佐銘指出，香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程，完工後將串聯17公里海岸線及客家庄，未來民眾不僅可以欣賞海岸線的美麗風景及自然生態，更能沿著自行車道前來體驗濃濃的客庄人文風情，歡迎全台國人在工程完工後，來場客家文化小旅行遊程。

高虹安說，此工程工期預計12個月、總長度約10.4公里，路線涵蓋香山區的鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里，自行車道將貫穿鹽港溪流域，除自行車道的劃設與標示外，更納入社區生活需求，結合社區活動空間，優化市民生活環境。

高虹安也說，此案完工後將銜接竹市山線與海線，未來遊客可搭配茄苳景觀步道與17公里海岸線等絕美觀光景點，從海岸一路深入客庄，緣溪穿越稻田、果園和青翠的丘陵，欣賞里山田野風光。

市府也說明，計畫包括改善路面、劃設交通標線、設置標誌、增加綠化植栽，沿線將設置白雲橋休憩驛站、風火輪公園、南隘烏版崁岩多功能休憩公園、八股排水涼亭綠帶等休憩點，並改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境。

市府文化局表示，新竹市客庄主要分布在香山區內湖、中隘、南隘、茄苳一帶，有豐富的田園地景、墾隘文化，與茶花、玉蘭花、荔枝產業等現代農業觀光資源，未來將規畫自行車小旅行路線，結合當地「客語友善店家」與周邊特色景點，推動深度體驗，落實客庄創生。