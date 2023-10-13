竹縣百年學校發展史 新書發表場面感人

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新竹縣有23所國小建校百年，六家國小退休校長何明星接受縣長楊文科委託擔任總編纂，帶領25位編輯團隊花了2年時間，完成27萬字的「薪傳百載 竹光璀璨-新竹縣百年學校發展史專輯」，13日在六家國小合唱團演唱令人動容的「走過」客語歌聲中，揭開「時光列車」舉行新書發表會，楊文科將新書贈送給母校富興國小學弟妹，象徵教育薪傳，場面溫馨感人。

「人才培養的基礎就是學校！」何明星指出，新竹縣從清朝以來就是人文薈萃的地方，在文學、醫學、政治及法律等出了很多傑出人才，都是在百年學校所培養，像富興國小、六家國小及石光國小都出了2位縣長，要感謝23所學校的編輯委員把百年教育發展呈現出來，更要感謝縣長楊文科重視教育，傳承客家文化。

何明星說，百年學校發展史專輯的主題包括新竹縣教育發展史概述、學校簡史、特色故事、校園生活回憶、傑出校友對國家的貢獻、學校未來展望等，內容包羅萬象，也能承先啟後，尤其日據及光復初期校友在困乏的物質環境中求學，點點滴滴的回憶非常珍貴。

何明星並說，新竹縣最早的學校時新埔國小，日據時設在新埔文昌祠，當時稱「新埔國語傳習所」，1898年改為新埔公學校，同時還有北埔、九芎林（芎林）、樹杞林（竹東）及月眉（峨眉）等4所公學校陸續設立，讓他感佩的是，4所原住民鄉學校在史料欠缺的情形下，校長走訪長輩搜集資料寫出近萬字的故事，非常難得。

楊文科說，他搶先看了學校發展史專輯，發現新竹縣13鄉鎮中，新豐、湖口及北埔各有1所百年學校，其它10鄉鎮各有2所百年學校，共計23所百年學校，小學是人格及正確人生觀養成的重要階段和場域，出版百年學校發展史，希望能以史為鏡、承先啟後、繼往開來。

楊文科感謝總編纂何明星帶領25位編輯小組，花了2年完成新竹縣百年學校發展史，讓寶貴校史能夠傳承，年輕學弟妹經由閱讀學校的發展史，對學校有更深的認識和情感，並對書中傑出校友的努力，將能激發見賢思齊之心。