桃園護國宮明起夜巡遶境 路線、駐駕地點曝光

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桃園護國宮10月14日起，連五天辦理「太子忠孝文化季夜巡遶境」活動，在桃園區道路舉辦「遶境」活動時間為14日16至24時、15日16至19時及17日21至23時，據主辦單位桃園護國宮相關資訊，於桃園區遶境行經路線中3處廟宇及1處祭壇進行拜廟儀式後駐駕於復興路慈護宮。

護國宮資料指出，14日起參加遶境隊伍合計車輛約12台(前導、殿後、鑼鼓車、神將、神轎車及藝閣車等)，參加人數約300至400名（含工作人員），以步行方式進行，參與遶境陣頭約40團，均為護國宮自組而無外來陣頭參與，陣頭組成為「神轎、神將、北管、號角、牌陣、香案、舞龍獅陣、鑼鼓陣及神尊等」。

另15日16時許，遶境隊伍自復興路慈護宮出發沿中山路前往八德區繼續進行遶境活動，10月17日約21時自八德區廣福路與國際路一段進入桃園區轄境，返回桃園護國宮駐駕，遶境全程11.5公里，桃園警察分局表示，於桃園區遶境時皆為市區主要道路，為維護安全及交通秩序，將派員警進行交通疏導管制，護國宮也自組協助交管人員，並協調桃園分局義交中隊派遣義交協勤，希望遶境過程平和順利。

桃園區的遶境路線如下： （一）10月14日預計16時護國宮集合出發→右轉國際路一段401巷→右轉國際路一段→右轉宏昌六街→左轉中平路→右轉中山路→左轉正光路→右轉廈門街→左轉民安路→右轉永安路→直行民族路→左轉中山路→19至20時中正路景福宮拜廟→右轉中正路→右轉成功路→左轉民權路→右轉中華路→左轉三民路→20時30分至22時抵達三民路與復興路口慈護宮駐駕。 （二）10月15日預計16時慈護宮集合出發→左轉復興路→右轉中山路→直行八德區中華路→18時中山路國道2號橋下離轄進入八德區。 （三）10月17日預計21時由八德區廣福路與國際路入桃園區轄境→左轉國豐街→直行國際路一段401巷→抵達護國宮駐駕。

10月14日拜廟及駐駕地點如下： （一）A拜廟點（16時40分抵達）：宏昌六街與中平路口（聯合祭壇）及中平路86號。 （二）B拜廟點（17時10分抵達）：正光路與廈門街口（桃園中路北極殿祭壇）。 （三）C拜廟點（19時抵達）：拜廟地點為中正路、中山路口桃園景福宮。 （四）D拜廟點（20時30分抵達）駐駕：三民路、復興路口慈護宮進行拜廟祈福及駐駕儀式。

桃園分局表示，為了維護遶境活動秩序、防制陣頭發生脫序行為及拜廟地點周邊交通疏導管制，已責成交通組、偵查隊、轄區派出所與主辦單位期前召開協調會，針對陣頭組成分子、背景、參與成員及活動內容進行討論並約法三章，主辦單位也回應此夜巡遶境活動已經行之有年，於活動期間會確實做好自我要求，也特別感謝警方規劃警力維護遶境活動秩序及交通疏導管制，廟方也會自組交管人員協助，全力配合警方做遶境沿線的交通疏導管制作為，降低交通衝擊，警方呼籲用路人務必遵從員警及協勤義交指揮管制，或是提前改道行駛，避免塞於車陣中。