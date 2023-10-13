《產業》機車ABS國產化量產3萬組 明年市占拚破2成

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【時報記者葉時安台北報導】財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)在經濟部產業技術司科技專案支持下，長期投入車輛電控技術的發展，而今國產化自主技術的防鎖死煞車系統(ABS，Antilock Brake System)已技轉於廠商六和機械、易碼電控量產，並搭載於宏佳騰(1599)、中華(2204)等國產機車款中，性能不僅與國際大廠相媲美，價格更是讓民眾有感，有效降低機車傷亡事故。

此項科研成果技術已量產3萬組，預估2024年市占率將可望突破20%，這不僅有助於解決產業問題，還能夠推動供應鏈的發展和量產規模的擴大，加速ABS普及，使整體產業受益。

機車的普及也讓事故率高居不下，根據道安會統計，全台因各類型交通意外而死亡的人數中，機車族就占六成以上，每年有將近1800人失去寶貴的生命；其中，111年18~24歲年輕人在機車事故死傷比例更占27%；而ABS的配備將可有效降低事故。

車輛中心董事長王正健表示，車輛中心自2005年投入電控煞車領域研發，持續積極建立自主煞車技術能量，如ABS、EPB(Electric Parking Brake)、氣壓煞車繼動閥等，致力於將此些技術一一國產化。如今，在ABS技術上已布局包含台灣、美國與大陸等多國專利達12件，並成功技轉六和機械與易碼電控2家系統廠，促成其量產國產化商品，更銷售至整車廠，搭載於國內大型重機如宏佳騰、亞帝發、蓋亞電動三輪物流車以及台灣金蜂ATV全地形車等。

宏佳騰副總黃惠輝表示，國內ABS系統過往多仰賴進口，且需要龐大調校費用與時間，間接墊高機車售價，影響民眾購買配備ABS車款的意願。透過車輛中心技轉易碼電控的防鎖死煞車系統(ABS) 術，整體調校效率可提高30~40%，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造。