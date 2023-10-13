癌藥基金明年520前法制化 陳建仁：會努力

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【中央社記者林敬殷台北13日電】行政院長陳建仁今天表示，癌症基金明年就會開始推動。被問到能否在明年520前完成法制化，他說會努力，至於是包含所有新藥，或先就癌症新藥，要再研議。

衛福部健保署長石崇良日前受訪表示，將推出健保癌症新藥3支箭，成立百億新藥基金。立法院會今天邀請行政院長陳建仁施政報告並備質詢，民進黨立委劉建國詢問陳建仁癌症新藥多元支持基金議題。

劉建國詢問陳建仁，石崇良提到政府將推動健保新藥3支箭，成立百億的新藥基金，消息是否是正確的。

陳建仁表示，是正確的，癌藥基金明年就會推動。

劉建國追問，明年1月1日就開始的話，第1年是新台幣40億元，資金是否已經到位。

衛福部長薛瑞元表示，這要分2部分，一個是已經通過，確定健保要核覆的癌症新藥，這部分差不多40億元，另一個是針對新藥部分，是暫時性支付，可能會有20億元。

對於劉建國要求能否確定明年就開始正式實施，薛瑞元說，如果今年健保總額核定之後就可以，但因為雙方現在協商破局，還要經過程序核定下來，才能確定有這一筆錢。不過，因為這個案子已經在衛福部這邊，所以是樂觀的。

劉建國進一步指出，癌症新藥的法制化作業也很重要，但還沒有看到行政院版本，他希望明年5月20日前可以完成。

薛瑞元說，還是有考慮多一點，新藥不是只有治療癌症的新藥，還包括罕病、細胞治療等，如果只修癌症防治法，只有處理癌症。至於520前能否完成法制化，可以來考慮，英國也是從癌症新藥先開始，後來擴大到非癌症，這部分要再細談，不一定只處理癌症。

陳建仁表示，會在法制化作業上努力，是要包括所有新藥，或先針對癌症新藥，這再來研究，法制上的研議是很重要。