泰國總理賽塔將訪中國 參加一帶一路論壇

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泰國新任總理賽塔將在16日到19日造訪中國，參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，發表關於綠色經濟和永續發展演講。賽塔也將率領泰國企業家尋找加強兩國貿易和投資的機會。

賽塔（Srettha Thavisin）自從9月5日上任後，馬不停蹄造訪許多國家，第一個出訪行程是9月19日至26日在美國紐約舉行聯合國大會，接著在9月28日造訪柬埔寨，10月8日到12日訪問香港、汶萊、馬來西亞和新加坡。

泰國外交部今天發布新聞稿指出，賽塔應中國國務院總理李強邀請，將在16日到19日到中國進行國是訪問，並應中國國家主席習近平邀請，參加17日和18日在北京舉行「一帶一路」國際合作高峰論壇。賽塔將在會中發表關於綠色經濟和永續發展的演講。

在這4天的訪問，賽塔將拜會習近平，並和李強及人大常委會委員長趙樂際雙邊會談，他和隨行泰國企業家也將和中國企業管理階層討論如何加強兩國貿易和投資。賽塔也將在一場投資論壇發表經濟政策。

根據中國外交部網站，中國外交部發言人華春瑩宣布，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於17日至18日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。

華春瑩表示，習近平將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，也為前來出席高峰論壇嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。