美稱對日防衛承諾涵蓋釣魚台 大陸國防部駁斥

大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，10月13日下午，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。針對美方稱美對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土包括釣魚台，張曉剛回應，台灣是中國領土不可分割的一部分，釣魚台群島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。無論美日說什麼、做什麼，都改變不了這鐵一般的事實，都撼動不了中方維護國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。

有記者提問：據報導，日本防衛大臣訪問美國期間，美方稱期待與日建立強有力的合作關係，共同推進美日同盟關係，雙方還重申維護印太地區和台海和平穩定的重要性。美方稱，美對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土，包括釣魚台群島。發言人有何評論？ 張曉剛表示，中方一貫主張，有關國家間防務安全合作不應針對第三方，更不應損害地區和平穩定。需要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分，釣魚台群島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。無論美日說什麼、做什麼，都改變不了這鐵一般的事實，都撼動不了中方維護國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。 我們要求有關國家尊重歷史、正視現實，停止渲染炒作所謂“中國威脅”，停止挑動對抗，停止散佈虛假敘事和挑釁言論，停止用雙邊同盟條約對第三國搞軍事脅迫。中國軍隊堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅定維護地區與世界和平穩定。