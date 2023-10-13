《國際產業》以巴戰爭擴大？油價急升、本周估收高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以色列暗示可能對加薩發動大規模地面戰，伊朗則警告這場衝突可能拉開新戰線，中東緊張局勢升高，周五原油價格大漲。

目前西德州中質原油價格大漲近2.30%，報每桶84.80美元。本周以來上漲約1.6%。布蘭特期油目前大漲2.15%，報每桶87.85美元。

以色列與哈馬斯的武力衝突可能破壞中東穩定並阻礙全球供應，本周原油價格估將收高。

周一巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯以大量飛彈突襲以色列一度帶動原油價格飆升，但市場預期這場衝突應該可控，於是原油價格回吐了大部分的漲幅。

不過中東局勢似乎在周五急速升溫。伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian已經提出警告，如果以色列繼續對巴勒斯坦和加薩犯下戰爭罪行，肯定將引起該地區其他軸心國的反應。他指的是在該地區由伊朗支持的反以色列組織「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。

稍早前以色列則呼籲加薩城（Gaza City）超過100萬居民全數撤離，似乎暗示以色列可能很快就會發動地面作戰。

伊朗是哈馬斯的背後金主，提供該武裝份子武器與資金。現在拜登政府正在調查德黑蘭當局是否參與了哈馬斯攻擊以色列的行動。

交易商正試圖為伊朗加入這場戰爭的可能性定價。

新加坡Saxo Capital Markets Pte市場策略師Charu Chanana表示，只有伊朗參與這次攻擊獲得證實，才會對油市構成重大威脅。