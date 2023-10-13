竹市和平路20巷路面下陷修復 全面換管後恢復通車

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新竹市和平路20巷建案旁道路今年9月21日發生下陷，造成居民人心惶惶，市府今指出，經市府要求施工單位全力修復，完成地質改良工程、全段老舊自來水及瓦斯管線汰換、路面刨鋪等，12日完成最後道路標線劃設作業，目前已開放通車，工地待審查通過才能申請復工。

市府指出，9月21日下午獲報和平路20巷內道路輕微下陷，隨即派員前往緊急處理，第一時間務必先保障民眾安全；隨後道路再發生塌陷，市府立即成立前進指揮所，由市府都發處、工務處、產發處、民政處、北區區公所、警察局、消防局及自來水公司等任務編組，24小時派員進駐，協助各項安全監控及災害應變。

高虹安也感謝市府團隊快速應變突發事件，共同解決搶修期間對居民生活造成的各種不便，包含要求廠商提供瓶裝水解決每日住戶飲水問題、開放消防局公務車停車場以解決停車問題、協調竹光運動中心提供盥洗室等，將居民生活的不便降到最低。

目前和平路20巷內道路已於昨日完成最後道路重新鋪設，並畫設道路標線，市府都發處表示，相關工地監測設備皆持續要求廠商以自動系統監測，並主動上傳數據資料供市府判讀，也持續要求施工單位加強監控，後續將會同四大公會技師到場勘驗及書面審查會議通過後，施工單位始得辦理申請工地復工。