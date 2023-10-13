突破健保治療限制，讓弱勢癌病友的治療權益獲得更多的關注

台灣臨床腫瘤醫學會及台灣癌症基金會共同替弱勢癌的治療請命，籲提升健保抗癌力，接軌國際治療，照亮台灣的國際醫療學術地位

癌症連續41年蟬聯台灣國人第一大死因，每年癌症新發生人數更是持續上升，平均不到5分鐘就會有1人罹癌，平均每10分鐘就有1人死於癌症。樂見政府搭上國際抗癌列車，近年來加強癌症篩檢的投入，然而，在治療上，健保卻存在資源分配不均的窘境，台灣臨床腫瘤醫學會與台灣癌症基金會兩大團體今日指出，健保現給付的癌症治療規範無法符合現今標準，已產生一群「弱勢癌」患者，他們的一線治療還停留在20年前的化學治療處方，不僅與國際治療趨勢不同，更可能折損台灣醫療學術的國際地位。醫界與病友團體共同呼籲，健保的癌症治療應接軌國際，提升抗癌力讓弱勢癌病友的治療權益獲得更多關注。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，知道有創新的藥物卻無法使用，對這群健保的弱勢癌友來說，屢見不鮮。近年來，雖然我國政府在對抗癌症海嘯投入許多資源，健保在癌症新藥的預算占比也逐年增加，然而，仍有部分癌症在健保資源中被孤立，像是近期討論度很高的頭頸癌、肺鱗癌。

肺癌為台灣「新國病」，不僅蟬聯19年國人頭號奪命腫瘤1，更有超過半數在確診時已為晚期、不適合手術者，使創新治療成為續命關鍵。嘉義長庚胸腔腫瘤科主任林裕清指出，肺癌的健保創新藥物資源分配不均等，根據健保署109年健保藥費統計，整體肺癌藥費支出中，免疫藥物僅占癌症藥品的 5%，但本土研究顯示，有近37%的肺癌患者適用癌症免疫藥物或癌症免疫藥物合併化療，換言之，能夠使用健保給付的癌症免疫藥物，對癌友而言就像「中樂透」，每8人約只有1名幸運兒能用到，而健保分配不均的情況，讓醫師巧婦難為無米之炊，也影響臨床治療品質。

林裕清進一步說明，肺鱗癌與肺腺癌為台灣兩大常見肺癌，然而，這兩種型別在目前健保給付，卻有截然不同的治療命運。就肺腺癌來看，過去六年來存活率顯著成長，而肺鱗癌卻只能原地踏步，且統計指出兩者五年存活率落差更高達3倍！治療資源落差可能讓肺腺癌和肺鱗癌的患者走向不同命運，相較肺腺癌擁有數十種健保創新藥物資源，健保給付的肺鱗癌第一線治療仍停留在20年前的傳統化學治療，使約半數患者存活期不到一年。事實上，肺鱗癌並非沒有治療可用，林強調，根據國外研究發現，癌症免疫藥物合併化療的五年存活率為18.4%，相較於傳統化療只有9.7%，科學證實癌症免疫藥物有助提升晚期肺鱗癌患者之五年存活率達近 2倍，因此台灣晚期肺癌藥物治療共識、美國癌症治療指引皆建議將癌症免疫藥物合併化療作為晚期肺鱗癌的第一線治療，可惜台灣健保的給付仍與國際不符，一旦患者不適用標靶藥物或無法負擔自費療程，臨床醫師將難施力。

除了肺鱗癌外，台灣特有癌症「頭頸癌」也面臨相同處境。台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，晚期頭頸癌疾病進程相當快速，患者五年存活率低[12]，一旦有創新的藥物就需盡快使用。然而，我國頭頸癌健保一線治療卻與國際治療指引存在落差，使頭頸癌成為棘手的癌症。楊慕華解釋，頭頸癌直到免疫藥物出現前，有近十年未有新藥。根據研究指出，復發性或晚期頭頸癌患者使用傳統療法的五年存活率只有5.5%，而單用免疫藥物的五年存活率則可達15.4%，將近是傳統治療的三倍，也因此美國癌症治療指引早已將免疫療法列入晚期頭頸癌優先治療建議，澳洲與日本也將其納入一線的治療給付。

楊慕華進一步指出，頭頸癌一線治療匱乏，因藥物發展速度慢，因此健保給付規範10年來僅更新4次，相較其它癌別的調整次數落差高達3倍11！也因為如此，雖然頭頸癌為我國第六大癌症3，然頭頸癌患平均每人的健保藥費卻低於健保前十大癌症醫療支出的平均值近2倍12，甚至只有藥費支出最高癌別的1/712。楊感嘆，治療頭頸癌的醫師都在與時間賽跑，盼有創新的藥物能讓臨床盡快用到，讓頭頸癌的治療更加友善。

晚期肺鱗癌、頭頸癌患者皆因較少腫瘤基因突變，治療選擇很受限，肺鱗癌甚至沒有適合的標靶藥物可用，迄今健保給付一線治療仍以傳統化療為主，與國際標準治療有落差。賴俊良理事長強調，受限於健保給付，台灣僅少數癌友有能力負擔自費免疫藥物治療，多數癌友仍以傳統治療為主，這將不利於台灣參與國際上的新藥臨床試驗，若持續未改善，台灣的臨床學術研究可能逐漸被國際邊緣化，折損台灣的醫療學術地位。

對此，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟也表示，隨科技發展，各癌別的創新治療藥物愈來愈多，但費用也不低，癌友治療上需仰賴健保伸援；然而，因健保在引進癌症創新治療的預算不足，導致癌症新藥的給付慢、範圍窄，據統計，癌友等待癌症新藥納入健保平均為787天，很多癌友根本撐不過兩年，還沒用到藥就病逝的悲劇可能再發生，且即便癌藥獲得健保給付，也因給付規範嚴格限縮，僅約三成的癌友能受惠於健保給付，多數癌友一樣是看得到用不到。

她強調，針對健保已給付、臨床療效證據明確的癌藥，需要政府投注更多資源來協助癌症家庭，台灣癌症基金會提出的「癌症新藥多元支持基金」就是期盼能解決此困境，樂見此政策被朝野總統參選人列為競選重要政見之一，衛福部也表態明年新藥預算爭取提高，癌友生命不能等，期待政府能加快腳步設置癌藥基金，幫助癌友有治療續命的機會，讓健保成為癌友有力的依靠。