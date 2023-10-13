《國際金融》一旦陸遭西方制裁 英國金融界自保SOP出爐

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社接獲爆料，英國幾個大型銀行業者已提前評估，萬一日後中國大陸遭到制裁時，該如何提前應對以及會對全球造成多大衝擊。

俄國大軍去年大舉進入烏克蘭領土，雙方隨即爆發衝突，美國為首的主要西方強權國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁的懲罰，因為此禁令出台太快，當時也讓許多國家與跨國企業措手不及且來不急因應。

英國遊說團體UK Finance的制裁與出口管制主任Neil Whiley表示，該計畫涉及分享其它制裁架構，也包括針對俄羅斯的各項經驗教訓，同時，討論對中國大陸實施任何限制後，可能會產生的影響性。

多位金融業人士指出，銀行間正在擬定緊急計畫，防止西方各國和中國大陸之間的地緣政治緊張情勢升級。不過，若中國大陸一旦遭到制裁後，預計應該不會有立即性的變化。

Whiley解釋，代表企業中有匯豐銀行、巴克萊銀行以及摩根大通等，差不多有300家公司的UK Finance，這次清查的項目包括資產擁有權與掌控權的透明度，以及中國產品該如何被輕易給追蹤到。

另外，也有討論西方各國與中國大陸之間跨產業的商業關係，例如科技等高風險等級的供應鏈，試著強調如果真的制裁中國大陸的話，可能會導致適得其反的效果。

會有以上的危機處理討論，背景是因為西方各國對台灣的地位與中國大陸宣稱的有所差異、各國愈來愈多的出口管制，以及中國大陸刺探情資遭到指控，以及北京政府對企業安檢所進行的打壓等。

Whiley表示，UK Finance在這幾個月期間，召集英國以及海外大型銀行每兩星期開一次會，然後起草一份多達數萬字的文稿。不過，路透社表示，無法看到這份文件。

據悉，此草案早於8月就完成，並在最近幾周已跟西方政府聯繫窗口一齊分享。負責金融制裁項目的美國財政部與英國外交部，還有巴克萊銀行均未回應。至於摩根大通，則是不願置評。

路透社指出，這些銀行家討論的領域很廣，從重大的網路攻擊事件，甚至到解放軍出兵台灣都有，或將引發對中國大陸更多的禁令。若悲觀考慮與中國大陸的地緣政治，最大型的幾家金融業者，正在確認對大陸的的曝險風險是否可以承受得住。

有位銀行業者指出，就是因為俄羅斯去年遭經濟制裁後，不少企業在當地的資產瞬間遭到凍結，資產與金錢都難從俄國轉出。所以，這些業者要認真看待，中國大陸萬一哪一天也被制裁該怎麼辦。

身為世界第二大經濟體的中國大陸，依舊是西方供應鏈的中心。例如，中國大陸海關資料顯示，歐盟跟大陸之間的貿易逆差，從2021年2,084億美元，已擴大到2022年2,766 億美元。

英國金融界與中國大陸也有密切合作。舉例來說，英國最大兩家銀行匯豐與渣打，大部分獲利來源是亞洲，故這兩大銀行業者，也被逼著要跨越地緣政治斷層線（fault lines）。

目前，有銀行業者正在規劃，如何因應中國大陸和台灣之間更多的緊張局勢，以及對金融市場造成的後果，包括匯市以及股市等。路透社8月曾獨家報導過，解放軍對台對武的可能性愈來愈大，包括倫敦勞合社（Lloyd's of London）在內的保險交易所，還有部份保險公司已提高保費，並縮減有關台灣風險的一些保險項目。

考量到美國對中國大陸在半導體科技以及外交事務等全方面封殺，禮德律師事務所（Reed Smith）表示，企業希望能確保，為了與中國大陸實體長期合作，合約與協議內容應該包含強而有力的制裁條約。

不過，卻有律師認為，歐美嚴格制裁俄羅斯的事件不會發生在中國大陸身上，理由很簡單，因為各方與中國大陸都有商業現實面的實際考量，應該不會使用外交政策來決策與中國大陸之間的關係。