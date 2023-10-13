《稅收》稅收1+8創新高 證交稅連5紅

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布112年9月全國賦稅收入初步統計，9月實徵淨額3324億元，年減少328億元或9.0%；累計1至9月實徵淨額2兆7905億元，年增加1645億元或6.3%。達成率方面，累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數112.3%，占全年預算數90.9%。累積前9月創新高稅目為總稅收、關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、特效稅、房屋稅、牌照稅、印花稅。而台灣股市多空交織，證交稅仍連5個月正成長。

9月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅及綜合所得稅各減少465億元及17億元較多，而營業稅增加105億元。累計1至9月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加912億元、營業稅增加260億元、營利事業所得稅增加254億元較多，而土地增值稅減少171億元。

前9月主要徵起稅目實徵淨額占預算數之比率，前9月實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有特銷稅(198.9%)、贈與稅(170.7%)、遺產稅(163.9%)、綜所稅(129.6%)、證交稅(125.7%)、營業稅(122.1%)、關稅(113.3%)、貨物稅(107.2%)、房屋稅(105.8%)、牌照稅(103.4%)及營所稅(101.0%)，低於100%者有菸酒稅(98.1%)及土增稅(73.0%)。

前9月實徵淨額已達全年預算數者有特銷稅(145.8%，前9月實徵數/112年預算數)、贈與稅(125.2%)、遺產稅(119.9%)、綜所稅(111.6%)、房屋稅(104.4%)、印花稅(100.7%)、營業稅(100.5%)及牌照稅(100.5%)。

證券交易稅方面，9月及累計1至9月上市櫃股票平均每日成交值為3127億元、3326億元，分別較上年同期(2450億元、3025億元)增27.6%、10.0%。9月證交稅實徵淨額157億元，較上年同月增加31億元(+24.5%)；累計1至9月實徵淨額1446億元，較上年同期增加85億元(+6.2%)。