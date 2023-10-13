外資提款兩檔AI指標股 大買這檔2.5萬張最多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】美股回檔終止連4紅，4大指數僅費半小漲，台股今天順勢拉回，下跌43.34點，收16782.57點，仍守住季線，成交量2986億元。台積電續漲3元、AI股緯創、廣達、技嘉等重挫3~5%，聯發科、矽力、聯詠等IC設計表現強勢。

今天外資賣超61.02億元，投信賣超6.01億元，自營商賣超19.03億元，合計3大法人賣超86.06億元。值得注意的是，投信終結連48日買超，從8月2日至昨天，創史上第2長買超期間，僅次於去年6月24日~9月13日的連57買。

外資今天大買中石化2.5萬張，登上買超冠軍，帶動中石化大漲4.7%，站上10元票面價，技術面打出三重底。

矽統獲外資加碼1.5萬張，爆出32萬張歷史天量，居台股交投第一，股價大漲6%續創21年新高。

此外，包括台積電、鴻海、聯電、聯發科等主要權值股，都名列外資買超前10，顯示外資開始布局台股正規軍。

AI指標股緯創遭大砍2萬張，登上賣超第一，廣達也遭減碼逾1萬張，AI成為今天弱勢族群。

2檔熱門的高股息ETF今天都遭外資減碼，00878國泰永續高股息賣超7617張、00929復華台灣科技優息5193張。

法人表示，聯準會釋出偏鴿訊息，美國最新消費者物價指數（CPI）雖略高於預期，但以巴衝突升高，通膨壓力並未明顯升高，市場預期美國11月升息機率降低，有利美股續漲，將有助資金行情延續。台積電經過3季庫存調整，預期第4季有機會回到正常水準。

外資今天買超上市個股前10名為：中石化(1314)25453張、裕隆(2201)17586張、矽統(2363)15403張、台積電(2330)6950張、榮運(2607)6571張、鴻海(2317)6135張、聯電(2303)4216張、威盛(2388)3715張、聯發科(2454)3184張、佳世達(2352)2528張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)20534張、長榮航(2618)19322張、群創(3481)11197張、廣達(2382)10589張、宏碁(2353)9133張、華航(2610)8148張、國泰永續高股息(00878)7617張、富邦金(2881)6963張、開發金(2883)6648張、華紙(1905)6163張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。