統一超大安休息站開張 年吸客70萬人次

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看準中南部國旅市場，統一超商（2912）與公路局首次合作打造嶄新「大安休息站」，為台61線中區首座公路休息站13日開幕，服務區以「金色平安、幸福公鹿」為主題，集結假日農夫市集、1：1重機模型車盒、獨家公路便當三大特色，每年預計可服務超過70萬人次。

統一超商長期深耕商場經營，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類，合計57座。其中「交通轉運」類，目前取得泰安、仁德、東山、關廟、清水及大安6座國道服務區經營權，今年首次與公路局合作的「大安休息站」鄰近南北閘道口以雙向匯流單站經營，是西濱快速公路上必經的旅遊動線。

「大安休息站」位於台61線，占地面積1,382坪，因鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區及濱海樂園等熱門景點，每到假日總吸引家庭、團體客湧入，因此規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，還有「思樂冰」經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打限定販售，假日農夫市集、「飛天豬主題餐館」、「阿聰師糕餅店」等伴手禮店。

此外，因應長途開車需求亦增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護與旅遊諮詢等五大多樣化設施服務。統一超商指出，台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，特別打造OPEN將聯名幸福公鹿的「1：1重機模型車盒」，耀眼活力的黃色裝置，勢必成為重機族海岸線新興打卡景點。