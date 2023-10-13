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亞運超強打擊手! 林安可歸功澄清眼科全飛秒近視雷射

林安可擁新視野亞運奪銀　高雄澄清眼科斥上億北車開旗鑑店

  • 工商時報 王妙琴
林安可在澄清眼科進行「Smile全飛秒近視雷射」，創造絕佳的清晰視野，幫助中華隊克敵制勝。圖/業者提供
林安可在澄清眼科進行「Smile全飛秒近視雷射」，創造絕佳的清晰視野，幫助中華隊克敵制勝。圖/業者提供

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南台灣知名的「澄清眼科」，繼去年在高雄成立超越醫學中心等級的「澄清國際眼科醫院」後，今年首度北上插旗，斥資上億於台北車站商圈打造占地300多坪的台北旗艦店。「澄清眼科」平均每月服務超過2萬人次病患，包括近期在亞運拚搏的棒球明星林安可。林安可分享完成「Smile全飛秒近視雷射」的經驗，「一開始真的是蠻緊張的，但一瞬間手術就結束了，居然沒有任何不適感。」

林安可自曝，從國小就近視，最深達600度，因此小時都是戴著眼鏡上球場，到了高中後才戴著隱形眼鏡打球，但因為眼睛容易過敏，戴不住，或常在眨眼時隱形眼鏡跑掉，一直都非常擔心會影響比賽中看球的精準度。

8個月前，他在經紀人介紹下，到澄清眼科進行「Smile全飛秒近視雷射」。林安可分享，在澄清眼科諮詢雷射的經驗和過往眼科就診經驗不同，多了很多沒有接觸過的檢查項目，諮詢人員也非常仔細地說明，讓他十分放心。在眼睛符合雷射手術的條件下，隔週隨即安排手術。

有「眼科界行走的教科書」的澄清眼科總院長吳孟憲（右）親自為職棒球員林安可（左）進行雷射手術。圖/業者提供
有「眼科界行走的教科書」的澄清眼科總院長吳孟憲（右）親自為職棒球員林安可（左）進行雷射手術。圖/業者提供

林安可對手術過程「快又無痛」感到相當訝異，他回憶，當時沒有感覺到任何不舒服，「從看著儀器的綠光讀秒，接著感覺到醫師取出透鏡的過程速度非常快，甚至覺得好像還沒有準備要開始、手術就結束了。」術後視野立刻從模糊便清晰，讓他直呼「原來沒戴眼鏡是這種感覺！」

林安可說，「Smile全飛秒近視雷射」用極短的時間與微創的小傷口幫助他恢復視力，目前視力1.2，至今8個多月幾乎沒有任何的副作用，不論是比賽還是生活，都增加了許多便利性，也幫助他掌握比賽中任何0.01秒的勝負關鍵。這次林安可也帶著他嶄新的視野前往杭州亞運，在本屆亞運賽中取得銀牌佳績。澄清眼科台北旗艦店將於10月13日開幕，雖然林安可無法出席，但他承諾將於12月活動時蒞臨站台。

澄清眼科斥資上億引進超越醫學中心儀器設備在台北車站商權成立台北旗艦店，舒適的環境彷彿五星級飯店，提供病患放鬆和愉悅的就醫體驗。圖/業者提供
澄清眼科斥資上億引進超越醫學中心儀器設備在台北車站商權成立台北旗艦店，舒適的環境彷彿五星級飯店，提供病患放鬆和愉悅的就醫體驗。圖/業者提供

「澄清眼科」成立於1997年，目前在高雄地區有4間分院據點，平均每月服務超過2萬人次病患，手術治療更累計超過7萬眼，服務範圍涵蓋學童近視管理、雷射屈光、白內障手術、乾眼症及視網膜疾病等。其剛成立的「澄清國際眼科醫院」號稱超越醫學中心等級，更與慈濟大學共同發展「眼科幹細胞研究」，並成立神經內科門診，建構眼科與神經內科間跨領域合作的橋梁。這次台北開設首家旗艦店，澄清眼科將複製南台灣醫院規格，並打造五星級飯店的舒適空間。

澄清眼科總院長吳孟憲表示，因過去有許多病患從北台灣慕名而來，於是決定領軍北上，將醫院規格完美複製、鉅資上億打造台北旗艦店，邀請曾為長庚屈光專科主治的何宜儒醫師擔任院長，並添購最先進醫療儀器設備，服務北台灣病患。

吳孟憲也補充說到，何宜儒醫師不僅擁有豐富近視、老花手術資歷，同時於台北醫學大學附設醫院擔任醫師，強大的醫病關係魅力，在籌備期間已有許多病患、粉絲致電詢問何院長門診時間，足見其口碑及魅力。

台北澄清眼科

台北市中正區忠孝西路一段80號3樓

02-2312-1128

https://www.cceye.com.tw/

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