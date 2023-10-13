亞運超強打擊手! 林安可歸功澄清眼科全飛秒近視雷射

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南台灣知名的「澄清眼科」，繼去年在高雄成立超越醫學中心等級的「澄清國際眼科醫院」後，今年首度北上插旗，斥資上億於台北車站商圈打造占地300多坪的台北旗艦店。「澄清眼科」平均每月服務超過2萬人次病患，包括近期在亞運拚搏的棒球明星林安可。林安可分享完成「Smile全飛秒近視雷射」的經驗，「一開始真的是蠻緊張的，但一瞬間手術就結束了，居然沒有任何不適感。」

林安可自曝，從國小就近視，最深達600度，因此小時都是戴著眼鏡上球場，到了高中後才戴著隱形眼鏡打球，但因為眼睛容易過敏，戴不住，或常在眨眼時隱形眼鏡跑掉，一直都非常擔心會影響比賽中看球的精準度。

8個月前，他在經紀人介紹下，到澄清眼科進行「Smile全飛秒近視雷射」。林安可分享，在澄清眼科諮詢雷射的經驗和過往眼科就診經驗不同，多了很多沒有接觸過的檢查項目，諮詢人員也非常仔細地說明，讓他十分放心。在眼睛符合雷射手術的條件下，隔週隨即安排手術。

林安可對手術過程「快又無痛」感到相當訝異，他回憶，當時沒有感覺到任何不舒服，「從看著儀器的綠光讀秒，接著感覺到醫師取出透鏡的過程速度非常快，甚至覺得好像還沒有準備要開始、手術就結束了。」術後視野立刻從模糊便清晰，讓他直呼「原來沒戴眼鏡是這種感覺！」

林安可說，「Smile全飛秒近視雷射」用極短的時間與微創的小傷口幫助他恢復視力，目前視力1.2，至今8個多月幾乎沒有任何的副作用，不論是比賽還是生活，都增加了許多便利性，也幫助他掌握比賽中任何0.01秒的勝負關鍵。這次林安可也帶著他嶄新的視野前往杭州亞運，在本屆亞運賽中取得銀牌佳績。澄清眼科台北旗艦店將於10月13日開幕，雖然林安可無法出席，但他承諾將於12月活動時蒞臨站台。

「澄清眼科」成立於1997年，目前在高雄地區有4間分院據點，平均每月服務超過2萬人次病患，手術治療更累計超過7萬眼，服務範圍涵蓋學童近視管理、雷射屈光、白內障手術、乾眼症及視網膜疾病等。其剛成立的「澄清國際眼科醫院」號稱超越醫學中心等級，更與慈濟大學共同發展「眼科幹細胞研究」，並成立神經內科門診，建構眼科與神經內科間跨領域合作的橋梁。這次台北開設首家旗艦店，澄清眼科將複製南台灣醫院規格，並打造五星級飯店的舒適空間。

澄清眼科總院長吳孟憲表示，因過去有許多病患從北台灣慕名而來，於是決定領軍北上，將醫院規格完美複製、鉅資上億打造台北旗艦店，邀請曾為長庚屈光專科主治的何宜儒醫師擔任院長，並添購最先進醫療儀器設備，服務北台灣病患。

吳孟憲也補充說到，何宜儒醫師不僅擁有豐富近視、老花手術資歷，同時於台北醫學大學附設醫院擔任醫師，強大的醫病關係魅力，在籌備期間已有許多病患、粉絲致電詢問何院長門診時間，足見其口碑及魅力。

台北澄清眼科

台北市中正區忠孝西路一段80號3樓

02-2312-1128

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