南極旅遊夯 旅行社搶包豪華郵輪

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新冠肺炎疫情改變許多人的觀念與旅遊習慣，有錢、有閒的旅客更偏好稀有、深度、獨特產品，而南極旅遊成為大熱門，許多旅行社也紛紛搶下豪華郵輪的檔期，業者更發現，前往南極的旅客有年輕化趨勢。

據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，1950年代僅有數百人前往南極，至2022至2023年間，前往南極旅遊已逾7萬人次，相較疫情前甚至增加近4成，顯示出全球旅人對於極地旅遊的渴望和嚮往。雄獅旅遊指出，越來越多旅客重視行程獨特性與服務品質，公司因此與Seabourn璽寶郵輪合作，以「Seabourn Pursuit 追夢號」包船為核心，規劃推出南美＋南極雙夢想行程，深入探訪極地魅力與南美風情。

雄獅旅遊深耕郵輪旅遊市場，因應多元客群需求持續打造商品，2018年雄獅首度推出南極包船行程，甫開賣最高等艙房立即秒殺，疫情之後2023年相關產品也持續受台灣旅客青睞。雄獅發現，旅客到南極旅遊3大原因，分別是「追求冒險」、「商品稀缺性」及「完成夢想旅遊清單」，看準旅客需求，雄獅今年特與璽寶郵輪合作，除採用最新下水最奢華極地郵輪，並結合南美和南極，推出雙夢想行程。

元本旅遊今年12月即將帶領近200名台灣旅客搭乘日月合朔號登上南極大陸，成就人生夢想，2024年底則與雄獅旅遊合包的南極追夢號。董事長游國珍分析，日月合朔號的旅客，可以發現女生比男生更勇於追夢，男女比為43％比57％，年齡從7歲到76歲，其中51至70歲為最大宗，佔比達63％，31至50歲佔比29％，顯示到南極追夢的年齡層正逐步下降，還有一般上班族，花年1年的薪水趁年輕去追夢。

游國珍表示，2022年底他曾經提出後疫情時期高端旅遊有4大趨勢，包含加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，客製化小包團以及重視生態永續與人文關懷。經過近1年的發展，從與客戶往來的過程中，也發現不少客戶傾向遠期計畫旅遊。