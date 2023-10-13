基市議長童子瑋與創世基隆院民持香祈福 設備整修盼外伸援手

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創世基金會長期關懷植物人不遺餘力，基隆市議會議長童子瑋13日偕同創世基隆分院及南山人壽基隆通訊處員工，帶著院民們至「慶安宮」參拜，一同持香祈福。童子瑋表示，希望藉由這次參訪，讓院民們多與外界接接觸，也希望慶安宮媽祖娘娘保佑院民平安健康。而創世基隆分院正在更新消防設備，防火門造價昂貴需籌措資金，也希望各界多支持。

童子瑋表示，因為疫情關係，創世基金會在睽違3年後，今天帶著院民們到慶安宮參拜祈福，也感謝民間團體南山人壽一路陪伴攜手合作社會公益，慶安宮本來就是助人的宗教團體，跟創世基金會不謀而合，就是秉持「施比受更有福」的精神，也期盼各界企業朋友一起回饋社會。

童子瑋強調，這些院民雖是植物人，許多對話也不知道是否能理解，但藉由這次參訪，讓院民們多與外界接接觸，也希望慶安宮媽祖娘娘可以保佑創世基金會的院民平安健康。

南山人壽處經理許哲仁指出，該處自2005年開始，除了參與街頭募發票、節慶義賣活動外，也在通訊處內擺放創世的發票箱及舉辦二手義賣活動捐出所得，一直很希望能再多為植物人朋友多做些什麼，這次帶領夥伴們一起來參與社區融合活動感覺特別的有意義。

基隆分院院長李淑婷表示，基隆院為提供植物人多樣的感官刺激，社工與治療師共同辦理社區融合活動，透過觀察院民狀況，提供個別化的服務或復健。也感謝大家幫忙，才能讓院民感受到世界的美好和溫暖。

李並呼籲，該院正在進行消防系統整備，讓受顧者與照護者能在安全環境生活，但防火門部分礙於每片防火門造價至少10萬元，價格不低，還有16扇防火門需要資金來協助，也盼社會各界能伸出援手，守護院民們的安全。

創世基金會義工服務項目多元，服務時間彈性，男女老幼皆可參與，歡迎大家加入。亦可定期小額捐款，支持植物人常年服務，愛心專線：（02）2421-4738。