分子料理＋高級粵菜 義大皇家酒店推「雙星合璧星光晚餐」

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高雄義大皇家酒店將於20日及21日晚間6點，將為消費者們呈現分子料理與頂級粵菜的完美搭配，該酒店邀請米其林三星餐廳香港廚魔餐廳的前行政總廚余子鴻，在義大皇家酒店內的皇樓中餐廳客座獻藝，運用傳統中式食材與現代技術，和義大皇家酒店中餐行政總主廚林凱四手聯彈，呈現8道精選菜式組成的「雙星合璧星光晚宴」，為台灣在地的美食同好帶來耳目一新的美食體驗。

高雄義大皇家酒店表示，分子料理的奇妙之處在於創造和發現驚喜，將不可能變成可能。將中式菜式與西式現代技術碰撞結合，給人出乎意料的美食體驗，這正是在香港擁有米其林三星榮耀肯定的「廚魔餐廳」特色之一。

此次到訪高雄義大皇家酒店的「廚魔餐廳」前行政總廚余子鴻擁有10餘年的經驗，雖非科班出身但對於美食有濃厚興趣，選擇在業餘時間自學。畢業後先加入了澳洲當地的日式餐廳，開始了他的廚師生涯，並於2010年加入廚魔餐廳。在「廚魔」梁經綸先生的嚴格要求與指導下，廚藝也不斷提升，一路晉升至餐廳行政總廚一職。

現任義大皇家酒店中餐行政總主廚的林凱則是道地的香港人，廚齡超過30年，專長領域為港式點心與經典粵菜，他曾擔任香港米其林「名人坊高級粵菜餐廳」台灣首店店長，並協助陸續開立台灣地區多家分店，不僅廚藝高超，對於鮑魚、海參等頂級海味食材料理技法更是堪稱一絕，林凱主廚表示，粵菜首重食材原料，當令新鮮、合適部位、調味巧思，才是真正具「色香味形」的粵菜，預估此次與余子鴻主廚的四手聯彈獻藝，將會碰撞出許多的美食火花。

余子鴻和林凱先生的四手獻藝，將20日、21日晚間6點，聯袂呈現8道精選菜式組成的「雙星合璧星光晚宴」，包含酒水售價7,500元，每日限量40位，在晚宴期間該酒店也推出一泊二食專案，包含18坪景緻和洋式套房住宿一晚、翌日雙人自助早餐，以及備受期待的「雙星合璧星光晚宴」2客。