《國際產業》以色列國航正常營運 政府擔保提供戰爭險

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在戰事擴大之際，以色列財政部表示，該國的國會財政委員會已經批准了一項60億美元的國家擔保計畫，將為以色列的航空業提供戰爭險的保障。

該擔保計畫將給予以色列航空公司戰爭險的保險，以確保以色列航空業的正常營運。

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)在上周爆發戰爭。為以色列航空、以斯雷航空(Israir)、阿基亞以色列航空(Arkia)進行承保的幾家保險公司在此前曾表示，其保單條款顯示，由於在戰爭期間，在接到通知後7天之內，保險公司有權取消保單。

結果是，以色列財政部尋求國會協助，要求批准國家進行擔保。

儘管全球航空公司都取消了飛往特拉維夫(Tel Aviv)的航班，但以色列的三家航空公司仍然繼續飛航至今，甚至增加航班，以載送滯留海外的以色列人，其中很多人是返國作為預備役的後備軍人。

在以色列以地面部隊進攻加薩城的前夕，也出現一些插曲。以色列外交部在周五發表聲明，以色列駐中國的大使館一名工作人員，在周五遇到襲擊，目前傷者正在醫院接受治療，情況穩定。

聲明中說，襲擊事件並非發生在大使館內部。使館與美國大使館僅一牆之隔，而且附近還有很多大使館，警力戒備森嚴。

聲明說，正在對該起襲擊事件進行調查。