《電零組》志聖前3季獲利年減35.31% 每股盈餘2.4元

【時報記者張漢綺台北報導】志聖工業(2467)將於11月2日舉行法說會，公司自結第3季稅後盈餘為1.69億元，累計前3季歸屬於公司業主稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業自結第3季合併營收為9.05億元，季增24.18%，稅前盈餘為1.99億元，稅後盈餘為1.69億元，累計前3季合併營收為26億元，年減36.48%，稅前盈餘為4.32億元，稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業將於11月2日舉行法說會，說明未來營運展望。
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【時報記者張漢綺台北報導】志聖工業(2467)將於11月2日舉行法說會，公司自結第3季稅後盈餘為1.69億元，累計前3季歸屬於公司業主稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業自結第3季合併營收為9.05億元，季增24.18%，稅前盈餘為1.99億元，稅後盈餘為1.69億元，累計前3季合併營收為26億元，年減36.48%，稅前盈餘為4.32億元，稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業將於11月2日舉行法說會，說明未來營運展望。
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