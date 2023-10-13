勤業眾信榮獲2023年ITR評比三冠王

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勤業眾信聯合會計師事務所13日宣布獲國際稅務評論（International Tax Review）評選為2023年度台灣地區「年度最佳稅務服務事務所」、「年度最佳移轉訂價服務事務所」及「年度最佳行政救濟服務事務所」。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務與法務部營運長張宗銘表示，今年台灣的三大獎項全由勤業眾信奪得，顯示勤業眾信致力提供創新解決方案的承諾受到客戶認可。

全球商業模式在後疫情時代產生巨變，國際間的貿易往來也因為永續議題，導入更多數位科技工具，讓租稅資訊趨近透明，勤業眾信以「成為卓越的標竿」作為願景，提供與時俱進的稅務諮詢和前瞻性的建議，整合Deloitte全球（Deloitte Global）和Deloitte亞太（Deloitte AP）的資源，為客戶提供全球稅務專業服務。

除了台灣獲獎外，Deloitte其他會員所也成果豐碩，大陸、香港、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭及越南等獲「年度最佳稅務服務事務所」；澳洲、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南獲頒「年度最佳移轉訂價服務事務所」；印尼與泰國亦奪下「年度最佳行政救濟服務事務所」。

國際稅務評論為全球指標性稅務媒體，評比著重於服務創新、前瞻性及是否具有影響力，評比範圍涵蓋法律事務所、會計師事務所，及其他稅務服務機構，經過該評論的研究人員對各個市場和客戶反饋的深入調查，綜合考量了受評者的經驗、資源及其服務的深度、廣度後，評選出最符合表現的機構。