桃園公托短缺家長心急重複登記 社會局試辦限制候補家數

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桃園市因公共建設多，吸引不少年輕家庭移入，公共托育名額雖已有逐年增加，但還是供不應求，心急的家長會不斷重複登記候補，導致候補數遠超過收托數，對此社會局長陳寶民回應，參考其他縣市做法，規畫這個月起針對新設置的公托中心、家園等，每位幼兒登記候補家數限制為2家。

公托名額不足已是老問題，不過市議員楊朝偉點出，由於目前沒有限制家長登記候補家數，比較積極的家長會到生活圈、工作地點等附近的公托中心與家園登記候補，如此一來就會出現候補數量遠遠超過收托人數，造成候補數虛胖的問題，呼籲社會局應優先解決這個狀況。

審計處2022年審核決算報告中寫道，桃園市公共托育設施至2022年底可收托名額1175名，但登記候補人數卻高達2757人，扣除重複登記980人次，最後的候補人數為1777人，不僅較2021年底的1695人增加1062人，且重複登記更高達980人次。社會局進一步統計，截至今年9月底，桃園市公托中心共有21處、家園則有20處，合計共能收托1250名幼兒，候補人數為2076名。

陳寶民表示，考量近年桃園市公托中心及家園持續增設，為使公共托育設置資源有效利用，參考雙北作法後決議今年10月起新設置的公托中心及家園，每位幼兒登記候補家數限制為2家，目前已先於上周新開幕的龍潭中山社區進行試辦當中。

陳寶民說明，至於其他舊有的公托中心及家園，原候補名冊的有效期訂於2024年7月31日終止適用，屆時將會在桃園市社會局官網提早公告候補登記新制相關資訊，以利家長提早準備。