《產業》SCFI本周翻揚小漲4.7點 歐洲航線有望出現兩小波反彈

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【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周小幅反彈4.7點，漲幅0.53％，指數為891.55點。四大遠洋航線來看，除美西線小幅反彈，其餘持續下挫；一般預期第4季進入海運傳統淡季，但船公司11月初歐美預計都有漲價計畫，緊接著12月中旬是歐洲線最旺時間點，12月到過年前醞釀另一波漲價，加上歐洲價格目前降到谷底，因此，歐洲線貨運價格有機會浮現兩小波觸底反彈走勢。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為562美元，較前一周下跌37美元，跌幅6.18％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為1112美元，較前一周下跌54美元，跌幅4.63％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1735美元，上漲6美元，漲幅0.35％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2230美元，較前一周下跌19美元，跌幅0.84％。此次運價較前一期微幅上揚，主要是包含遠東到波斯灣、澳新、西非、南非及南美運價都是上揚。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周持平，為306美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）下跌2美元，為319美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲4美元，為180美元；遠東到韓國每TEU下跌7美元，為140美元。