4.8萬醫事人員僅1.8萬有打流感疫苗 中市籲：盡速接種

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台中市流感疫苗自2日起開打，衛生局13日指出，台中市4.8萬名執登醫事人員，截至11日僅1.8萬人完成接種、完成率38.9％，呼籲尚餘3萬名醫事人員盡速接種，守護病患也疼惜自身健康。另，台中市已有約17萬人接種流感疫苗、完成率21.8％，校園則有25所學校完成流感接種。

依據疾病管制署統計資料顯示，台中市今年迄13日共累積70名流感重症個案，衛生局表示，台中市目前已有約17萬人接種流感疫苗、完成率21.8％，校園則有25所學校完成流感接種；不過，截至11日，台中市4.8萬名執登醫事人員僅1.8萬人完成接種、完成率38.9％，全市尚有3萬名醫事人員尚未接種流感疫苗。

衛生局長曾梓展表示，過去3年多的新冠肺炎疫情，醫事人員堅守疫情最前線，照護病患的健康，衛生局也特別關心城市英雄－醫事人員的健康，呼籲台中市所有執登醫事人員及醫療院所造冊的非醫事人員把握第1階段優先期，盡速接種，除可保護自己及家人健康，也可降低職場感染及群聚風險。

衛生局指出，具執業登記醫事人員包含醫師、中醫師、牙醫師、藥師（藥劑生）、護理師（士）、助產師（士）、醫事檢驗師（生）、醫事放射師（士）、職能治療師（生）、物理治療師（生）、臨床／諮商心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、營養師、牙體技術師（生）、鑲牙生、驗光師（生）等，均為公費流感疫苗第1階段接種對象，符合資格者可持健保卡及執業執照至台中市的30家衛生所或626家合約院所接種。

衛生局說明，除流感疫苗外，11日起新冠肺炎莫德納XBB疫苗已開放全國滿6個月以上民眾接種，流感與新冠疫苗可以同時或間隔任何時間接種，呼籲符合公費流感疫苗第1段接種資格者，可採「左流感、右新冠」於不同部位同時接種2種疫苗，在秋冬流行季前提供健康雙重保護。