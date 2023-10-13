築城也造林 新業建設參與大肚山復育

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大肚山是許多台中人心目中，劃分山線、海線的共同記憶，隨著城市的開發擴張，今日大肚山已與台中都會融為一體。但若回溯300年前，大肚山曾經是一片原始茂密的天然山林，地理位置使其擁有熱帶區域的生態特色，猶如亞馬遜雨林一般繁茂。為了復育大肚山原始樹種與天然林相，透過『臺灣山林復育協會』的介紹與帶領，9月新業建設員工參加了一場別具意義的原生苗木培育體驗活動。

活動中『臺灣山林復育協會–蔡智豪 執行長』特別提到，因為許多人對臺灣的森林生態十分陌生，種植的樹木雖然是原生種，但大部分都不是在地森林的樹種，以致反生態的植樹，種愈多，對生態的傷害就愈多。因此協會特別宣導：「生態植樹」--選擇百種以上大肚山在地的原生樹木為主要種植對象，以符合原本的生態系統，「遺傳多樣性」-- 種植的樹苗專案培育，種子採自鄰近山區的野生母樹，以確保野生樹木基因庫的保育。

新業員工親手為「幼苗換新家」，將萌發的種子苗分別換上新盆，並為這些幼苗補充所需的肥料，幼苗還需細心照顧成長一年，讓每一株樹苗能長高至60～80公分，然後再以無償的方式公益提供給公部門進行台中地區的森林復育與生態綠化。

活動當天，一共完成原生種540盆苗木，包括玉山紫金牛、軟毛柿和墨點櫻桃的品種。透過實際參與，讓新業員工對台中在地的樹種有更深的認識，也激發心中對自然的關愛和守護意識。透這樣的共同努力，未來10年，幾個世代輪替後，大肚山的原始森林能夠再度茂密生長，成為美麗家園的一部分。

新業建設專注本業20年，秉持「築人砌居，匠心獨具」的理念，不僅關注建築本身，也關心建築所在的環境。這次與台灣山林復育協會的合作，再次體現「ESG企業永續」的理想，期待從人、建築到環境，都能邁向共生共榮的美好境界。