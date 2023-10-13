回「龜」大海 澎湖月底將野放34隻救護收容海龜

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澎湖縣政府農漁局預告，本月底將辦理海洋教育宣導暨海龜野放活動，並在馬公市嵵裡沙灘，一口氣野放救護收容的34隻海龜（33隻綠蠵龜及1隻玳瑁）。

澎縣府農漁局在海洋委員會海洋保育署、澎湖漁業生物研究中心建議考量氣候、野放最佳潮位下，訂於10月27日上午10時30分，在嵵裡沙灘進行海龜野放作業，並邀請嵵裡國小、五德國小、中正國小及馬公國小附設幼兒園師生等170人共同參與，亦藉此對四校學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。

農漁局指出，這34隻海龜主要是近兩年開挖救援出來的，先前因天氣條件不佳、體弱等因素所收容的新生幼龜，少數為擱淺於沙灘，經熱心民眾及岸巡人員通報縣府，由農漁局協助運送至澎湖漁業生物研究中心救傷收容，經收容照料後，皆已成為健康個體。至於今年九月初那窩29隻全埋在卵窩內沒爬出的幼龜，至少要等到明年度體型夠大才會野放

農漁局說，在澎湖漁業生物研究中心以及專業獸醫師的照料、經數月的觀察及野訓生存能力後，目前34隻海龜活動狀況上均為良好；眼睛及尾部外觀均正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合；經評估符合專家學者要求野放標準。

也感謝各界民眾、海巡署、海洋保育署及澎湖漁業生物研究中心同仁為救護海龜以及生態保育盡一份心力，後續亦將針對海洋野生動物及生態保育教育做更多的推廣宣導，藉此讓這無價的生態資源及海洋生物能深植人心，使海龜願意回到澎湖故鄉產卵，讓這珍貴的海洋嬌客能永續駐點澎湖。