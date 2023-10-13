不吃不喝近10年才能買房 Q2全國房價所得比創高

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房價漲、利率升，內政部今（13）日發布第二季全國房貸負擔率為42.09％，房價負擔能力維持「偏低」等級，全國房價所得比本季為9.82創新高，相當於全國平均不吃不喝9.82年才能買房。

內政部分析，受住宅價格及購屋貸款利率上升，導致民眾購屋負擔微幅加重。本季房貸負擔率上升主要因全國中位數住宅價格較上季上升2.30％（由868萬元升至888萬元），使負擔率增加0.95％影響較大。

此外，內政部指出，五大銀行購屋貸款利率在本季升至2.093％，民眾支付房貸金額增加，亦使負擔率增加0.46％。

中位數家戶可支配所得雖上升1.23％（由89.32萬元增加至90.43萬元），使負擔率減少0.5％，但經綜合計算，本季負擔率仍較上季上升0.90％。

房貸負擔率的計算方式是以20年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成，計算每月應償還本利。再以應繳本利除以中位數月家戶可支配所得求算。

也就是說，房貸負擔率比例越大，房價負擔能力越低。房貸負擔率＝中位數住宅價格貸款月攤還額／中位數月家戶可支配所得。 代表「中位數住宅價格之每月應償還本利和」占「中位數月家戶可支配所得」的比例狀況。

以50％（含）以上表示房價負擔能力「過低」，40％（含）～50％（不含）表示房價負擔能力偏低，30％（含）～40％（不含）表示房價負擔能力「略低」、30％（不含）以下表示可「合理負擔」。

內政部表示，六都中，以雙北及台中市的民眾購屋負擔明顯較重，房貸負擔率均呈現季增，以台北市及新北市本季房貸負擔率為66.54％及55.41％負擔最重，民眾對房價負擔能力屬於「過低」等級，台中市49.53％亦接近該等級。

台北市、新北市、台中的房價所得比，分別為15.52、12.93和11.55；相當於，不吃不喝15年以上才能買台北市的房子，已較2021年第四季的高點16.29年下修。

其他15縣市房貸負擔率部分，其中新竹縣市因地區產經發展帶動中位數住宅價格上升，導致本季升幅約1.67％較大，其他縣市的升幅則都多在1％以內。

就民眾對房價負擔能力部分，南投縣在本季首次提高為負擔能力「偏低」等級；嘉義市等11縣市為負擔能力「略低」等級；嘉義縣、屏東縣及基隆市則維持「可合理負擔」等級。