52種創作X52個行動 承億文旅全台六館巡迴開展

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承億文旅旗下六間分館巡迴展出「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展！圖／承億提供

華人文創設計旅店龍頭品牌-承億集團攜手隆中向上教育基金會，於承億文旅旗下六間分館巡迴展出「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展，邀請全台各地52位圖文創作者共同參展！

承億集團表示，除了365天不間斷的線上展出外，亦於全台承億文旅旗下六間飯店線下巡迴展出，從六大環境議題延伸創作，將每一個行動轉譯為繽紛易懂、又極具教育意義的插畫作品。承億文旅亦推出結合飯店住房的環保專案，鼓勵旅客響應永續旅遊，並提供優惠價雙人房1,600元起。

承億集團秉持著挖掘在地特色，致力達到一座飯店就是一座美術館的理念，積極推廣台灣各地文化美學，攜手藝術家籌備各式藝文展覽，挖掘城市藝術脈動與新觀點，提煉、轉譯不同的在地文化與城市底蘊。

此次承億集團攜手隆中向上教育基金會，舉辦「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展，邀請各地民眾自由觀展，除了讓環保意識轉化成藝術作品，更透過飯店空間作為藝文載體，讓藝術作品主動走進人們的生活場域裡，與大眾溝通一系列無痛輕鬆的日常環保提案，與作品們無壓力對話。

輪番上陣的52張插畫，以不同的媒材、技法，自由詮釋52個行動，包含57art、桑拿大可、餃貓FAMILY、Raimochi、梅康米、阿宛、奥斯卡、Deer Jan…等深受歡迎的創作者，都透過個人視角和創作風格做出創意又豐富的詮釋。

此次展覽攜手蟬聯全台最美飯店冠軍的承億文旅系列飯店旗下六間飯店，於各飯店公共空間開展。第一期展期已於承億文旅-台中鳥日子開展，以「Consume With Care.改變世界的綠色消費力」為主題，探討綠色消費、環境永續相關議題，開展至今累積5千多名旅客觀展。

第二展期來到承億文旅-淡水吹風，自10月17日至10月31日以「No Plastic Waste!無處不在的塑膠」為主題，以民眾經常使用的塑膠製品，探討民生用品方便性與環境永續之間的拉扯。

後續還有四起的環保主題創作展，分別在11月至明年2月間，於承億文旅潭日月、墾丁雅客小半島、花蓮山知道、桃城茶樣子等分館，以水資源、生物多樣性、糧食正義和節能減碳等環境保護的領域巡迴展出。

承億文旅總經理戴嘉玉表示，針對此次環保巡迴插畫展，承億文旅旗下分館亦於活動期間同步推出「備品自己帶旅行最自在」環保住房專案，用行動支持環保，從客房、餐飲服務等住宿體驗環節中，用各種具體行動持續落實永續旅遊概念，鼓勵旅人自行攜帶備品，減少資源浪費。

承億文旅環保住房專案六館皆適用，最低雙人房1,600元起，方案內不提供拋棄式備品，鼓勵民眾在旅行之餘，也能愛護地球，更多活動訊息可上承億文旅官方網站查詢。