今年捐APEC 150萬美元 我14提案獲補助

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「亞太經濟合作」（APEC）秘書處10月10日發布新聞稿表示，我國今（112）年捐助APEC 150萬美元，有助各會員透過倡議及提案增進經濟及技術合作；該處執行長蕾貝卡（Rebecca Sta Maria）博士也特別表達感謝之意，認為我國所支持的能力建構相關倡議，將能展現APEC針對因應急迫區域議題、促進永續發展及增進經濟成長所做的承諾。

外交部說，今年的捐助備忘錄循例由我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元及APEC秘書處執行長蕾貝卡分別代表雙方簽署，我國捐款將用於挹注APEC的一般計畫基金、數位創新子基金、婦女與經濟子基金、結構改革及永續綠色成長子基金，以及政策支援小組（Policy Support Unit, PSU），供各會員申請補助相關提案，並協助提升APEC本身的研究能量。

外交部說，我國政府各部會透過持續向APEC提案，展現豐沛的專業實力，深獲APEC秘書處及各會員肯定。今年共計獲補助14案，總補助金額達114萬8,730美元。

外交部說，APEC是重要的區域性政府間國際組織，我國政府目前有46個部會及其所屬單位積極參與各項會議及活動，不但有效提升我國國際地位，更有助確實掌握相關議題的國際趨勢，供我國政府制定政策及施政的重要參考。未來我國將持續善用APEC平台加強與各會員的互動及交流，並對區域發展及合作做出建設性貢獻。