小包裝助攻中小企業能源轉型 台電史上首賣綠電

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為提供國內企業多元綠電選擇，活絡綠電交易供需市場，台電今13日首度對外發布小包裝綠電銷售試辦計畫，預計於年底前釋出自建綠電約5,000萬度，第一批1,000萬度將於10月底上架，並依1萬度、5萬度不同數量及年期共有六種組合，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。台電期盼讓更多中小企業有機會買到所需綠電，首批上架商品數量計有360件，助攻企業能源轉型，後續將再推出多樣化綠電商品。

台電13日與經濟部標準檢驗局於經濟部辦理「台電首賣小額綠電」記者會，由經濟部部長王美花、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴、經濟部能源署副署長吳志偉及台電總經理王耀庭等出席。經濟部長王美花致詞表示，蔡總統上任以來非常積極推廣再生能源，針對中小企業提出減碳及國際供應鏈需求，偕同台電釋出綠電，期盼讓國內中小企業容易買到，且有更多元彈性的選擇，也希望透過這樣的試辦計畫，讓綠電的交易更加活絡。

台電說明，因應中小企業的小額綠電需求，台電突破過往不對外販售模式，推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電合計釋出約5,000萬度綠電，分兩階段上架開賣。考量中小企業少量需求，本次推出有「1萬度」、「5萬度」兩款，搭配「1年期」、「3年期」、「5年期」，共有六種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易，提供國內企業更多元綠電選擇。

台電進一步說明，第一階段1,000萬度綠電將於10月底開賣，一次投標出價可依自身需求選擇1-6種商品並排序，價高者將優先依其選擇商品排序結標，一個電號僅可得標一個商品。為讓更多企業能買到綠電，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。

台電表示，本次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率，且為維持公平性，將於標準局的綠電媒合平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於2024年開始轉供。

台電強調，使用綠電已是國際趨勢，也已成為國家產業剛性需求，不只能減碳，更可協助台灣企業落實ESG永續發展，及滿足國際綠色供應鏈要求。台電為了讓中小企業也都可以買得到綠電，將持續提供多元的綠電商品，共同邁向淨零目標的減碳工作。