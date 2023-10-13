北海岸民眾老是等嘸病床 民代這樣建議

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針對淡水、八里、三芝及石門北海岸一帶，僅有一家馬偕醫院提供醫療服務，民眾常常等不到病床，甚至要北市就診，民進黨新北市議員鄭宇恩今（13）日在議會質詢時，要求衛生局積極爭取醫療分區重新畫分，提出由新北聯醫來設置99床以下地區醫院；衛生局長陳潤秋回應，因淡水地區每萬人口病床數達70，因此現況是無法增加病床的。

鄭宇恩指出，淡水北海岸一帶，常有民眾反映等不到病床，希望衛生局能根據《醫院設立或擴充許可辦法》第3條，由新北聯醫設置99床以下的地區醫院，並參考日本經驗，運用聯開案空間規畫整層醫療設施，提升民眾就醫便利性。

此外，鄭宇恩也要求衛生局積極向衛福部爭取醫療分區重畫，期盼新北聯醫能將北海岸納入服務範圍。鄭宇恩以嘉義縣為例，去年10月成功向衛福部爭取，將水上鄉的醫療分區回歸併入太保區，希望衛生局正式行文給中央，將淡水、三芝及北海岸一帶病床數不足的問題如實傳達，來爭取重新畫分。

除了醫療分區重畫，鄭宇恩也提出《醫院設立或擴充許可辦法》第3條規定，公立醫院、私立醫院或法人附設醫院設立之一般病床數在99床以下，由直轄市主管機關許可，近期桃園中央大學興建醫院的問題就是以此模式解套。

對於此議題，陳潤秋回應，由於在淡水的區域每萬人口病床數已經達到70，所以在整體設置病床部分不中央控管，不要說新的醫院，連增設病床都沒有辦法。

不過陳潤秋表示，已向醫事司反應，新北市很多區域跟台北市畫在同一醫療分區，但台北市病床很多，新北市的病床數是不夠的，希望在重新畫分的時候要一併考量，目前得知的現況是今年重畫，且立法院已經同意，但後續還需向醫事司確認。

至於99床以下地區醫院的方法，陳潤秋解釋，還是需檢視區域每萬人口病床數的情況，因為只要在50以上就沒辦法增設病床，只有30到50這個區間才會有其他但書，不過針對議員的建議，衛生局也會再研議看看是否有其他辦法。