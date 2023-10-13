台電10月底首賣「小包裝綠電」 知情人士：估4.8元起標

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為了解決綠電都被台積電巨獸買走窘境，經濟部長王美花今天宣布推出「台電首賣小額綠電」，年底前丟出自建綠電5000萬度開賣，首批千萬度於10月底上架國家綠電媒合平台，設計有1萬度、5萬度2種小包裝形式，搭配1、3、5三種年期，會有6種綠電商品可選。

對於大家最關心的價格，台電表示，底價是以售電案場的躉購費率加計費用去定，最終售價由競標決定。雖然未植說價格，不過知情人士表示，應該會訂在4.8元左右，由於標價可以寫到小數點第四位，因此即使是價高者得標，差異也不會太大，不太可能到5元。

但如此有民間光電業者憂心，台電略低的交易價會有「錨定效應」，以後找買家會被拿來比較嫌貴，如此是與民爭利。對此經濟部次長、台電代董事長曾文生解釋，台電試辦期量少， 不同期程會分配不同的量，讓市場多參考選擇，不至於有這樣情形。

經濟部長王美花表示，不管是國際壓力供應鏈也好、減碳必要作法也好，很多中小企業都講買綠電比大企業困難，因此才跟台電商量，除了躉購進來綠電不能賣外，自建案場光電可以到市場銷售。

台電說明，因應中小企業的小額綠電需求，試辦期先拿出「台南鹽田光電」及「彰化彰濱光電」2處自建再生能源案場電量，先釋出5000萬度，分別於10月、11月兩次上架開賣。

考量中小企業少量需求，共推出「1萬度」、「5萬度」兩款小包裝，搭配「1年期」、「3年期」、「5年期」，合計六種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易。

第一階段1000萬度綠電將於10月底開賣，廠商一次投標至多可選填六種商品，限定一個電號僅可得標一個商品。為讓更多企業能買到綠電，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。