日本最大企業加速器Creww加碼攜手日本企業來台 推動「第二屆台日新創企業加速計畫」

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日本最大企業加速器Creww今年加碼攜手日本五大企業，包含熊平製作所、日本生命、star精密、Japan Cosmetic Center及日東製網來台，共同推動「第二屆2023台日新創企業加速計畫」，讓日本Creww企業加速器落實「跨國大帶小」新創加速方式，以企業實戰代替課程輔導，陪同新創直接接觸跨國大企業，於實戰中學習，並首創「震撼式」新創加速方式，陪同台灣新創快速成長且開拓日本市場。

Creww於2012年創立，日本已超過7,000家以上新創公司於Creww創新平台登錄資料，長期與日本大企業集團及地方政府合作推動企業加速器計畫，至今舉辦超過350個企業加速計畫，1,000家以上新創企業獲得企業合作機會。

Creww去年首度跨出日本，與日本三大百億企業-日本生命、東京瓦斯及安藤間共同來台，並與台灣最大研究機構「工業技術研究院」合作，並在經濟部中小企業處及ST MAKE+聯盟支持下推動第一屆「台日新創企業加速計畫」，並進駐林口新創園，吸引40餘家台灣新創公司參與，提出超過60件合作案，協助加速台灣新創與日本企業鏈結，共創市場佳績。

今年日本最大企業加速器 Creww加碼攜手5家日本企業來台與新創合作。圖/業者提供

日本政府近年對新創產業投入相當多資源亦有很高期望，岸田首相去年定為日本「Startup創出元年」，並推出「Startup育成5年計畫」，對新創產業挹注龐大的一兆日幣政府預算，期望培養提升日本獨角獸及創業風潮。去年日本對新創投資規模約8,000萬日幣，可望將於2027年能達超過10倍的10兆日幣規模，打造100家獨角獸及成立超過100000家新創，讓日本成為世界新創聚集地之一。

與日本大企業合作須耗費1至2年，基於近年日本政府大力支持新創及友好態度，加上可藉由日本Creww企業加速器的「台日新創企業加速計畫」迅速與日本大企業對接，今年計畫合作領域包含AIoT、高齡科技、綠色能源、資安、AI、物流、生醫、化妝品、零售、物流等，邀請台灣新創提案共同參與，共創台日新創生態系蓬勃發展。計畫相關詳細資料可查詢「第二屆台日新創企業合作加速計畫」，或參考Creww Taiwan FB粉絲專頁。