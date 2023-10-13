美國更慌了？ 華為將推劃時代手機 比5G快10倍

【中時新聞網 于川】華為無線網路產品線總裁曹明，近日在杜拜的2023全球行動寬頻論壇發表全球第一個5G-A（俗稱5.5G）的產品解決方案，外界認為，商用手機有望2024年上半年推出。5G-A是5G技術的升級版本，連接速度和延時等網路能力有望超過當前5G網路的10倍。對此，國際局勢專家賴岳謙分析，華為的技術進步讓美國快崩潰了。

賴岳謙（12）日在節目《頭條開講》表示，5.5G就是5G到6G之間的過度機種，華為執行官也講得很明白，推出5.5G主要是要過度到6G，這代表華為在6G的領域進展很順利，目前它的專利數量已經超過美國，也是在6G產品獲得最多專利最多的廠商，它也在加速6G的開發速度，現在的開發已經接近6G。

賴岳謙進一步指出，「這個情況讓美國快崩潰了，因為美國的6G還沒有完成，而華為已經接近完成了，從這樣的節奏來看，會讓很多國家思考，比現在5G還要再快10倍，若未來要發展工業、服務業，需要網速更快、頻寬更大、5.5G可以滿足你，你還要放掉華為嗎？」

針對華為這次在杜拜展現5.5G，賴岳謙認為，最主要就是要向歐洲人說，「我速度快，我節能，你歐洲也要節能，為什麼不用我的產品，為什麼要相信美國說的國家安全，去用那種高耗能的。」賴強調，這部分會吸引到許多歐洲通信商，並讓他們跟政府磋商的力道變更強。